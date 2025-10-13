Antena 3 recurre a su gran éxito para levantar la audiencia del sábado tras el batacazo de Joaquín Sánchez

Este sábado, 11 de octubre, Antena 3 emitía la última entrega de 'Emparejados', el programa presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido. Sin embargo, la cadena de Atresmedia ya ha anunciado el espacio que lo sustituirá en la noche de los sábados.

Será uno de los buques insignia de Antena 3, 'La ruleta de la suerte', que volverá el prime time con nuevos especiales conducidos por Jorge Fernández y Laura Moure. El concurso, que se emite con gran éxito en las sobremesas de la cadena, regresará a su versión nocturna poniendo en juego premios de hasta 100.000 euros.

La temporada pasada, 'La ruleta de la suerte noche' cosechó una media del 9,9% y 1.071.000 espectadores en la noche de los sábados. Ahora, intentará hacerse un hueco entre 'Bailando con las estrellas', en Telecinco; 'Cuánto, cuánto, cuánto', el recién estrenado concurso con Eva Soriano y Aníbal Gómez La 1, el cine de Cuatro y 'laSexta Xplica'.

El programa de Joaquín Sánchez no ha calado en la audiencia

Por su parte, 'Emparejados' no ha conseguido hacerse con el favor de la audiencia. El programa presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido se ha hundido en la noche de los sábados, promediando un 8,2% de media. En esta última entrega, el exfutbolista bético y su esposa recibieron en el plató a los humoristas José Corbacho y Paz Padilla anotando mínimo histórico con un paupérrimo 6,1% y 562.000 espectadores.

En esta temporada de 'Emparejados', han pasado por el plató el matrimonio formado por Jesulín de Ubrique y María José Campanario; Bertín Osborne y su hija Alejandra; las amigas Loles León y Bibiana Fernández; Victoria de Marichalar y Rochi; y Manuel Díaz y su mujer Virginia Troconis.

La segunda temporada de 'La Ruleta de la Suerte Noche' mantiene la mecánica que la convirtió en un éxito, pero introduce tres nuevos gajos que aportan mayor emoción, estrategia y sorpresa al desarrollo del programa. Por primera vez en la versión de prime time, llegan los gajos ‘Se lo doy’ y ‘Me lo quedo’, dos clásicos muy conocidos por los espectadores de la edición diaria. Estas incorporaciones prometen revolucionar la partida, ya que permiten que el dinero acumulado en el panel en juego se robe o pase de un marcador a otro.

También se incorpora el nuevo gajo ‘Quiebra-5000-Quiebra’, inspirado en su versión matinal de 1.000 euros, que ofrece la posibilidad de ganar 5.000 euros o perderlo todo en un solo giro. Una apuesta arriesgada que aumentará la adrenalina y el espectáculo en cada programa.

Además, a partir del primer tercio del programa se añadirá un gajo de 25.000 euros a la ruleta y se irán añadiendo progresivamente hasta cuatro gajos. Si un concursante cae en un gajo de 25.000 no suma nada en el momento, pero si no cae en quiebra en lo que queda de programa y va a jugar la ruleta final, se añadirá en la ruleta final un sobre de 25.000 euros. Si un concursante tiene dos gajos, habrá un sobre de 50.000 euros y si tiene tres o cuatro, 75.000 o 100.000, respectivamente.

Completan la ruleta los gajos normales de juego, que van desde 25 hasta 2.000 euros, además de los clásicos gajos de ‘Quiebra’, ‘Pierde turno’ y el ‘Comodín’, que el concursante puede levantar si cae en él para conservar su oportunidad en el panel. Con esta combinación de gajos tradicionales y nuevas incorporaciones, ‘La Ruleta de la Suerte Noche’ eleva la emoción y la tensión de cada partida, garantizando un espectáculo televisivo lleno de ritmo, sorpresas y grandes premios.

Las vocales, al igual que en la primera temporada, costarán 300 euros, por lo que habrá que pensarse muy bien cada intento de acertar. Además, el programa comenzará con una Prueba de Velocidad Musical, ideal para arrancar con energía y relajar a los concursantes antes de empezar a tirar de la ruleta. En esta primera prueba, deberán resolver un panel con un fragmento de la letra de una canción, y tras su resolución, la banda del plató interpretará en directo el estribillo correspondiente durante unos 20 segundos, llenando el estudio de ritmo y buen ambiente y el concursante que la resuelva se llevará 1.000 euros

Además, la versión prime time incluirá un Panel con Crono, en el que el tiempo será un elemento clave. En esta prueba, las vocales serán gratuitas y el concursante que consiga resolver el panel dentro del límite marcado se llevará 2.000 euros.

Otra de las grandes novedades de esta temporada es la Triple Prueba Musical, una dinámica inédita en la versión diaria que supone la segunda intervención de la banda durante el programa. En esta prueba, los concursantes deberán resolver paneles con el título de una película o una serie de televisión, guiándose por la melodía que la banda interpretará en directo como pista. A diferencia de una prueba de velocidad convencional, el panel se mostrará letra a letra, desapareciendo antes de que aparezca la siguiente, lo que aumenta la dificultad y la emoción del juego. La banda tocará la melodía de la banda sonora como pista para resolver el panel. El premio de cada prueba de velocidad es de 1.000 euros. Si un concursante gana las tres, los 3.000 euros se convierten en 6.000, por ser una triple prueba de velocidad.

La ruleta final será el momento más emocionante de la noche. Y es que los sobres tendrán un valor que va desde los 5.000 hasta los 20.000 euros. Además, si un concursante consigue llegar a la prueba final con los gajos de 25.000 euros distribuidos en los paneles anteriores podrá añadir hasta 100.000 euros a su premio.