Antena 3 presenta 'Emparejados' con Joaquín Sánchez, que se moja sobre su imprevisto día de emisión

El FesTVal de Vitoria ha sido el escenario elegido por Antena 3 para presentar 'Emparejados', su gran apuesta de entretenimiento para la noche de los sábados en un evento al que ha acudido El Televisero. Tras el éxito del especial emitido la pasada temporada, el programa conducido por Joaquín Sánchez y Susana Saborido llega ahora con una temporada completa de seis entregas que se estrenará el sábado 6 de septiembre a las 22:00 horas.

El espacio, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Proamagna, propone un show familiar cargado de humor, sorpresas y emoción. Su principal seña de identidad es que todo ocurre en pareja: desde los presentadores hasta los invitados y concursantes, pasando por las dinámicas y el propio público.

Un formato que combina juegos, entrevistas y dating

‘Emparejados’ ofrece una experiencia televisiva diferente, en la que cada entrega combina entrevistas cercanas, retos divertidos, pruebas de adivinación y un toque de dating que añade emoción a la noche. Además, contará con la colaboración especial de Almudena Cid, que liderará una de las secciones de juego, y de Anna Simón, al frente de la parte más romántica del programa.

Cada emisión recibirá a 100 personas de público en plató, divididas en dos gradas (rosa y azul), que tendrán un papel protagonista: competirán junto a los invitados y podrán ganar grandes premios en metálico. Entre los famosos que se someterán a las pruebas están Victoria de Marichalar y Rocío Laffón, Loles León y Bibiana Fernández, Bertín y Alejandra Osborne, entre otros rostros conocidos.

El show incluye varias pruebas diseñadas para sacar lo mejor —y lo más inesperado— de los invitados. La Pirámide del Picante reta a las parejas a responder preguntas comprometidas o enfrentarse a platos de distintos niveles de picante. ¿Quién es quién?, conducida por Almudena Cid, invita a los participantes a descubrir quiénes son los verdaderos allegados de un personaje anónimo. Por último, en Beso o Cobra, con Anna Simón, un protagonista busca el amor o la reconciliación entre dos candidatos de cada grada, que cuentan con el apoyo de los presentadores y los invitados. La sección culmina con la decisión final: "beso" o "cobra", donde se juegan 6.000 euros y un viaje a Punta Cana.

Un equipo de lujo y química en pantalla

En el acto de presentación, Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, destacó el buen momento que atraviesa la pareja televisiva formada por Joaquín y Susana: "Esta pareja televisiva merecía una temporada completa tras el buen dato del especial". "Lo que hace único a 'Emparejados' es su tono cómico, lleno de imprevistos, y cómo los invitados se sienten cómodos y a gusto. Es un programa familiar que encaja perfectamente en la noche de los sábados", añadía.

Por su parte, Javier Ruiz, de Proamagna, agradeció la confianza de la cadena: "Que una cadena líder como Antena 3 apueste por nosotros es un lujo. Joaquín y Susana están más unidos que nunca y consiguen momentos televisivos muy difíciles de lograr. Almudena Cid y Anna Simón completan un equipo excepcional. Este formato está diseñado para que los presentadores también sean parte de la experiencia como invitados, y eso lo hace fresco y auténtico".

Ruiz comentó también la participación de Victoria de Marichalar en el programa, algo "inesperado incluso para la dirección": "Jamás hubiera imaginado verla participar, pero disfrutó mucho y nosotros encantados con su implicación. Este programa busca eso: momentos únicos e imprevisibles".

Joaquín: "Cada vez me siento más suelto ante la cámara"

Tanto Joaquín Sánchez como Susana Saborido expresaron su felicidad ante el inminente estreno del programa. "Me siento muy cómodo y feliz. Este es un formato blanco y divertido que creo que va a traspasar la pantalla. El día de emisión es perfecto. Ojalá sea un proyecto de largo recorrido", afirmó Joaquín, que destacó el trabajo del equipo y el apoyo de su mujer en el plató. "Empecé siendo un novato, sigo aprendiendo, pero cada día me siento más suelto. Hay momentos en los que me olvido de que soy el presentador".

Joaquín también quiso hablar de la situación actual por la que atraviesa programa: "Acabar mi carrera como futbolista y ahora tener una profesión que me apasiona, junto a mi familia, me hace sentir plenamente feliz".

En este sentido, tanto Joaquín como Susana Saborido han mostrado el amor que se tienen a pesar de todos los rumores de crisis que les situaron en el centro de la polémica hace unos meses. "Hay conexión, con sus altos y sus bajos. "Estamos felices, que es lo más bonito", aseveraba. "Estamos unidos por 200 voltajes, no hay quien nos desconecte", apuntaba por su lado Susana Saborido.

Además, a la pregunta de si participaría en 'Tu cara me suena', el exfutbolista manifestó sentirse dispuesto mientras que Carmen Ferreiro le animó a acudir de invitado y gestar su posible participación en próximas ediciones. "Me encantaría, me volvería loca. Es algo que se gestará. Le proponemos que venga un día como invitado para que vea lo bien que se va a sentir", contestó la directiva.

Susana, por su parte, señaló: "Nos hemos divertido muchísimo. Vivimos las dinámicas como los propios invitados porque no conocemos las preguntas de la Pirámide del Picante. Eso nos hace reaccionar con naturalidad".

Un formato para la noche del sábado

'Emparejados' llega con el objetivo de consolidar el entretenimiento en el prime time del sábado, apostando por naturalidad, el humor y la emoción. Un giro de tuerca así a los contenidos que la cadena de Atresmedia venía ofreciendo esa noche de la semana, centrados últimamente en los concursos.

Tanto productora y presentadores, agradecieron a la cadena su confianza por la elección de la noche de los sábados para su emisión: "Es el día perfecto para este programa". Además de su emisión en Antena 3, el show podrá seguirse en Antena 3 Internacional y en la versión internacional de atresplayer, llevando este producto nacional a audiencias de todo el mundo.