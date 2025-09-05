Telecinco saca la artillería contra el programa de Joaquín Sánchez en Antena 3 y estrena esta película taquillera

'Emparejados' regresará a Antena 3 este sábado 6 de septiembre con su segunda entrega de la mano de Joaquín Sánchez y Susana Saborido. El matrimonio volverá a poner a prueba a diferentes parejas de famosos en el formato que ahora regresa con seis entregas frente a su única emisión de 2024. Así, Telecinco ha decidido mover ficha anunciando el estreno de '8 apellidos marroquís' para la noche del sábado.

Pese a no alzarse como líder durante su estreno, el espacio del futbolista y su mujer consiguió hacer frente al regreso de la edición de anónimos 'Gran Hermano' en Telecinco en la noche del jueves con un 14,1%. Ahora, el formato de parejas se mueve a la noche de los sábados, y lejos de ser un especial de emisión única, el dúo recibirá a más parejas que nunca esta temporada.

Telecinco anuncia el gran estreno de '8 apellidos marroquís' para hacer frente al regreso de 'Emparejados' en Antena 3

Pero 'Emparejados' rompe con su dinámica del año pasado en esta nueva etapa, recibiendo en su plató a parejas que van más allá de lo estrictamente romántico, pasando por amigos, hermanas y padre e hija como es el caso de Bertín Osborne y Alejandra Ortiz. Otros de los rostros que acompañarán al matrimonio en su primera entrega serán Loles León y Bibiana Fernández, El Cordobés y Virginia Troconis, Carmen Morales y Shaila Dúrcal y Victoria Federica junto a Rochi Laffón.

¿Preparados para este sábado a las 22:00? ¡Empieza nueva temporada de #Emparejados con @joaquinarte y Susana! 🙌



Con la visita de Bertín Osborne y su hija. 😌 pic.twitter.com/1Z19ovkPCU — emparejadosA3 (@EmparejadosA3) September 2, 2025

Y pese a que Telecinco se encuentra aún arrancando su temporada con el estreno de 'El precio de...' y 'El tiempo justo' entre otros formatos aún pendientes para la segunda semana de septiembre, la cadena de Mediaset no ha dudado en tomar medidas ante el regreso de Joaquín Sánchez y Susana Saborido anunciando el gran estreno de '8 apellidos marroquís' para este sábado.

🍿Gran ESTRENO 'Ocho apellidos marroquís', el sábado 6 de septiembre a las 22h en #Telecinco 📺 pic.twitter.com/uoKaFgQ21b — Telecinco (@telecincoes) September 2, 2025

Cabe recordar que la película, protagonizada por Michelle Jenner, María Ramos, Julián López y Elena Irueta se convirtió en el segundo título más taquillero del 2023 en nuestro país. Toda una apuesta segura para la cadena teniendo en cuenta que los estrenos de sus predecesoras, 'Ocho apellidos vascos' (47,5% de share y 8.270.000 espectadores) y 'Ocho apellidos catalanes' (30,8% de share y 5.105.000 espectadores) rompieron récords en la cadena.

Y para la siguiente semana, Telecinco ya tiene preparado el regreso de 'Bailando con las estrellas' para competir contra 'Emparejados' durante sus próximas cinco entregas. El concurso de baile conducido por Jesús Vázquez y Valeria Mazza desarrollará su segunda edición en la noche de los sábados, contando con la incorporación de Pelayo Díaz e Inmaculada Casal al jurado profesional.