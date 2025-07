'Tardear' desvela en qué espacio sorpresa va a reaparecer Montoya tras su desaparición en Telecinco

Tras más de un mes retirado de los medios, Montoya reaparecía este lunes en sus redes sociales en una auto entrevista en la que revelaba cómo se encontraba y por qué ha tenido que retirarse de los focos. Este jueves, 'Tardear' conseguía hablar con el tercer finalista de 'Supervivientes 2025' y además revelaba en exclusiva dónde va a ser su reaparición pública.

"Después de un mes alejado de todo, Montoya vuelve con energías renovadas. Brillando como nunca y muy muy feliz, ¿pero qué hay detrás de esa felicidad de la que presume el flamenco entre los flamencos?", se preguntaba Verónica Dulanto antes de ver el vídeo en el que habían conseguido hablar con el de Utrera.

Así, Álex Álvarez, reportero de 'Tardear' se desplazaba hasta la tierra de Montoya y conseguía hablar en exclusiva con él. "Estoy muy bien de verdad, gracias ante todo por el tiempo que estáis aquí que hace mucha calor, agradecido de verdad, estamos mucho mejor, retomando poco a poco", empezaba diciendo el finalista de 'Supervivientes 2025'.

"¿Queremos saber si tienes bolos o conciertos previstos?", le preguntaba el reportero. "Estamos retomando poco a poco, retomando mi vida y la felicidad, voy a pasar un verano maravilloso y os deseo lo mismo y agradecido de que estéis aquí con el tiempo que hace, en Utrera hace mucho calor, te invitaría a mi ático con la ducha. La música para mí es un método de escape y de felicidad, hay que buscar la felicidad", insistía.

'Tardear' avanza que Montoya reaparecerá en la Velada de Ibai Llanos

Carmen Alcayde da más detalles del futuro de Montoya en 'Tardear'

Tras ver las imágenes, Frank Blanco celebraba ver tan bien a Montoya. "Montoya lo ha hecho muy bien y ha reaparecido cuando lo ha considerado necesario", recalcaba Belén Rodríguez. "Creo que ha sido muy amable y estoy segura de que cuando esté mejor dará una entrevista con esta casa para algún programa para contentar a todos", añadía la colaboradora.

Y era entonces cuando Álex Álvarez desde Utrera daba una información exclusiva. "Os voy a dar una exclusiva muy importante ahora mismo porque Montoya me ha contado cuándo va a reaparecer públicamente, va a ser atención este mismo sábado. No va a ser en televisión, va a ser en La Velada del Año con Ibai Llanos en La Cartuja de Sevilla, no sabemos de qué forma si con actuación o como invitado especial", revelaba el reportero.

Después era Carmen Alcayde la que entraba por conexión para dar más detalles sobre el futuro de Montoya. "Montoya quiere ir donde está feliz, lo de la tele aún no lo sabe, va a La Velada porque le han invitado y está haciendo muchos proyectos, tiene muchas cosas de publicidad, no tiene nada en contra de Telecinco ni de nadie, va poco a poco, pero está priorizando su salud mental, le han ofrecido mucho dinero por sentarse en televisión y por revistas pero está priorizando estar bien del todo, y no descarta para nada volver con nosotros", añadía.