"Me bajo del asiento y me voy": Ana Terradillos mete el hachazo del día a Santiago Abascal

Ana Terradillos ha recibido este jueves en 'La mirada crítica' a Santiago Abascal para debatir sobre la situación política actual con los escándalos del Partido Popular y el PSOE, además de discutir la política migratoria de Vox. Ha sido precisamente ahí cuando el líder de la formación de ultraderecha se ha encarado con la presentadora, lo que ha terminado en una tajante advertencia de la periodista.

Poco después de sentarse en el sillón del matinal de Telecinco junto a la comunicadora, el líder de Vox no ha tardado en arremeter con su discurso sobre los "peligros" de la inmigración en nuestro país. "La realidad es que la gente tiene miedo a salir en determinadas zonas en España", comenzaba alertando el invitado a los espectadores del programa y la presentadora.

Ana Terradillos confronta a Santiago Abascal en plena entrevista, cargando contra su discurso sobre la inmigración

"Cada día conocemos agresiones y apuñalamientos de población magrebí", ha continuado explicando Abascal, señalando de lleno a los medios de comunicación por "no mostrar sus caras como sí hicieron con La Manada". Pero entre las quejas del político, Ana Terradillos ha podido detenerlo con una pregunta inesperada para el líder de la formación ultraderechista.

España tiene el doble de extranjeros que en 2005 y la delincuencia ha bajado desde entonces



"Sabe cuánto se ha duplicado el número de extranjeros desde el año 2005?", ha preguntado la conductora de 'La mirada crítica' cortando de raíz el discurso de Santiago Abascal. "No sé exactamente el número", ha respondido rápidamente el invitado de este jueves. "Se lo digo yo, se ha duplicado. ¿Sabe cuánto ha bajado la tasa de delincuencia? Nueve puntos", ha resuelto la comunicadora.

Pero la réplica del líder de Vox no se ha hecho esperar contra la información oficial que Ana Terradillos estaba aportando. "Eso son los datos de Marlaska, que juntan toda la delincuencia", ha replicado Abascal, echando por tierra su afirmación. "Eso son los datos oficiales. Si no nos fiamos ya de los datos oficiales, yo me bajo del asiento y me voy", ha respondido con gesto serio la presentadora.

"Veo que no se enteran de la película"

"Está metiendo toda la delincuencia en el mismo saco", ha insistido el invitado, revolviéndose contra el discurso de la conductora del matinal de Telecinco. "Las violaciones se han multiplicado porque sueltan a los violadores y porque importan de otros países que no respeta a la mujer", subrayaba a continuación el político. "Se denuncia más también", ha añadido por encima Terradillos.

Ha sido entonces cuando la presentadora le ha preguntado por sus acercamientos al Partido Popular y si se han producido reuniones para plantear futuros pactos de Gobierno. "No, pero podría tenerlo mañana. Si quieres ahora salgo y le llamo. Veo que tienes interés", ha contestado con inquina Santiago Abascal, agotando la paciencia de Ana Terradillos.

"Hombre, pues estaría bien. Interés ninguno, es que veo que no se enteran de la película. Están condenados todos a entenderse, y aquí veo que lo único que hacen es…", ha señalado la presentadora tratando de zanjar la entrevista antes de ser interrumpida por su invitado. "Decir la verdad", añadía Abascal. "Pues eso", terminaba añadiendo la periodista para despedir al líder de Vox del programa.