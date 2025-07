José Antonio León, obligado a retractarse de sus polémicas palabras en 'De Viernes': "Desde aquí quiero disculparme"

La sonada desaparición televisiva de José Carlos Montoya tras acabar 'Supervivientes 2025' fue muy comentada. Muchos no entendían que se hubiera apartado del foco mediático y no diese la cara ante lo que se estaba diciendo de él en los platós. Uno de los más críticos con esta actitud del sevillano fue José Antonio León, colaborador de '¡De viernes!'.

Ahora, un mes después de decidir alejarse de la televisión y refugiarse en los suyos, Montoya ha roto su silencio a través de redes sociales para explicar los motivos de su decisión. Y es que se sintió saturado por la repercusión que había tenido su paso por el reality más extremo de Telecinco. Para mostrar su apoyo incondicional a su hijo, los padres del artista han concedido una entrevista al programa '¡De viernes!'.

"Ha necesitado ayuda psicológica, pero lo vemos mucho mejor. No está todavía saliendo mucho, prefiere retomar la música. Tiene ofertas de publicidad y televisión", explicaron los padres de Montoya. Además, recordaron muy emocionados el momento en el que el joven salió del primer debate de 'Supervivientes' y le vieron totalmente sobrepasado por la situación. "Lo vi tan mal que cogimos el primer AVE para casa", explicó la madre.

Los padres de Montoya aclaran el estado de ánimo de su hijo: "Se está curando".



José Antonio León se disculpa con Montoya

Tras emitirse la entrevista a los padres del exsuperviviente, donde relataban el calvario que habían vivido este último mes por culpa de su estado ansioso y depresivo, José Antonio León se vio obligado a pedir disculpas. "Fui uno de los que dije que por qué no se enfrentaba y no daba la cara en los momentos que se le criticaba. Y desde aquí quiero disculparme porque luego hablé con el entorno y efectivamente estaba muy mal", reconoció el colaborador.

Pero Montoya no fue el único blanco de las críticas de José Antonio León durante y después de 'Supervivientes 2025'. El periodista también fue muy duro con Carmen Alcayde, a la que llamó "migajera" por su relación con el sevillano. Incluso durante la visita de la valenciana a '¡De viernes!' hizo que el público, al unísono, la gritara esa palabra, algo que no sentó nada bien a Terelu Campos, que reprochó a su compañero esa actitud con la colaboradora.

"Oye, José Antonio, me vas a perdonar como compañera, pero alentar a que el público le diga 'migajera' a otra compañera no me parece bonito. Carmen no se lo ha tomado a broma", le dejó claro la madre de Alejandra Rubio. Mientras los presentadores, Santi Acosta y Bea Archidona, optaron por no posicionarse y callar ante esta falta de respeto del colaborador a la exconcursante de 'Supervivientes'.