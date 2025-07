Joaquín Prat impugna lo que han emitido en 'Vamos a ver' y clama contra la dirección: "No me gusta, quitadlo"

Tras varias semanas hablando de él ha llegado el día. Este miércoles, la revista Lecturas ha publicado el esperado posado de Terelu Campos en bañador. Y como era de esperar, en 'Vamos a ver' lo han analizado al detalle aprovechando la presencia de Carmen Borrego. Pero Joaquín Prat no dudaba en mostrar su malestar ante algo que han llegado a mostrar en pantalla en el programa.

Y es que si hay algo que ha demostrado Joaquín Prat es no tener pelos en la lengua y para muestra la entrevista que nos ha concedido en exclusiva en El Televisero en la que no duda en cuestionar los movimientos de Mediaset con Ana Rosa Quintana o la cancelación de 'Sálvame'.

Así, cuando 'Vamos a ver' trataba de comparar los posados en bikini de Terelu Campos con los que ha realizado a lo largo de los años su consuegra, Mar Flores. "Algunos ya las llaman las abuelas cañón", apuntaba con cierta sorna Adriana Dorronsoro.

Tras ello, el programa de Joaquín Prat emitía unas declaraciones en las que Terelu Campos dejaba claro que no tiene sentido que la comparen con la madre de Carlo Costanzia. "¿Tú crees que se me puede comparar? Es que es absurdo y me da risa", reaccionaba la presentadora de 'Fiesta' cuando le preguntaban los reporteros.

Mientras, su hermana Carmen Borrego no dudaba en dar la cara por ella. "Mar es modelo, por lo que su profesión conlleva tener que estar estupenda. Nosotras ya hemos dicho en muchas ocasiones que no vivimos de nuestro cuerpo", defendía la colaboradora ante esta comparación que estaban intentando hacer en 'Vamos a ver'. "Cada uno tiene un cuerpo distinto y no hay que comparar en ningún caso", apostillaba por su parte Giovanna González.

Pero si había algo que molestaba a Joaquín Prat como hacía saber en pleno directo es que el equipo de 'Vamos a ver' pusiera en pantalla portadas de Terelu en contraposición a las de Mar Flores. "Esto es feucho", empezaba manifestando el presentador. "No me gusta esto, quitad las portadas. No me gusta la comparativa, es algo feucho", terminaba pidiendo a la dirección del programa de Unicorn Content.