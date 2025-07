Exclusiva: Joaquín Prat sentencia lo que opina realmente de Patricia Pardo y Lequio y dice cómo es trabajar con ellos

Joaquín Prat ha ofrecido una extensa entrevista a El Televisero, en exclusiva, en la que ha hecho balance de una temporada en Telecinco que tilda de "atípica" y en la que, entre otras cosas, ha aclarado su verdadera relación con dos destacados rostros de 'Vamos a ver' como son Patricia Pardo y Alessandro Lequio.

En la entrevista en cuestión, le planteamos que se escribe mucho sobre los piques con Patricia o Lequio. Así, preguntado por qué tiene que decir al respecto y por cómo es la relación realmente con sus compañeros, el comunicador ha sido taxativo.

"Quienes escriben esto no tienen ni put* idea de la relación que yo tengo con Patricia y Alessandro", sentencia Joaquín Prat en primer lugar. "Patricia Pardo es la compañera más integra y profesional que he tenido al lado. Obviamente está Ana Rosa, pero te hablo de 'Vamos a ver'", nos asegura.

"Es una profesional como la copa de un pino, que no se corta un pelo", añade en su valoración sobre la periodista gallega. "Es mi copresentadora y nos entendemos con una mirada. Los piques, los intercambios de pareceres, las discusiones o puntos de vista distintos enriquecen", defiende Prat.

Joaquín Prat: "Alessandro y yo tenemos un juego televisivo que el que no lo sepa ver es que es corto"

"Y a Alessandro Lequio le adoro, es mi amigo. Alessandro y yo tenemos un juego televisivo que el que no lo sepa ver es que es corto", asevera Joaquín Prat a este portal. "Yo no he tenido un enfrentamiento con Lequio que haya trascendido del plató en mi vida. Nunca jamás", subraya respecto a los choques que, a veces, se producen en directo en el club social de 'Vamos a ver más'.

Por último, Joaquín llega a afirmar a El Televisero que el polémico tertuliano "es uno de los mejores colaboradores de televisión, por no decirte el mejor, que he tenido en la sección de corazón".