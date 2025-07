El mayordomo de Montoro da un 'portazo' a 'La mirada crítica' de Ana Terradillos: "No me sale de los cojones"

'La mirada crítica' ha dado con el paradero de Cristóbal Montoro, que continúa desaparecido después de que estallase su polémica por sus delitos durante su etapa como ministro de Hacienda. Así, Ana Terradillos y su equipo han mostrado este viernes los testimonios que han conseguido de su mujer y su mayordomo, con una dura respuesta por parte de este contra el programa.

A golpe de exclusiva, el matinal de Telecinco anunciaba conocer dónde se encuentra el exministro. "Cristóbal Montoro ha desaparecido hasta que un equipo de este programa ha conseguido localizarlo", explicaba Ana Terradillos antes de dar paso a su compañero para conocer la última hora. "Oye, Adri, eres muy bueno en tu trabajo. El exministro tiene… Fíjate, yo esto no lo hubiera pensado nunca: mayordomo", añadió la presentadora.

"No ha sido fácil, han sido varios días de búsqueda y después de saber dónde está Montoro entendemos que no haya ni una imagen reciente de él. Montoro está acompañado en todo momento de su mujer, sus nietos, su hija y como decías, Ana, de su mayordomo, que no nos ha recibido de buena forma", explicaba a continuación el periodista de 'La mirada crítica' según mostraba el reportaje en el que hablaban con el círculo más cercano a Montoro.

'La mirada crítica' trata de hablar con el mayordomo de Cristóbal Montoro sin éxito: "Hasta luego"

El mayordomo de Cristóbal Montoro en 'La mirada crítica'

En el vídeo, se podía ver al periodista hablando con la mujer del antiguo ministro de Hacienda. "Estáis en un sitio que no podéis estar. Él no va a hacer ningún tipo de declaración", advertía la esposa en el clip mostrado por el programa de Telecinco, reprendiendo al equipo del matinal por acudir a las inmediaciones de su paradero. "Está todo bien gracias a Dios. Ya tenéis vosotros toda la información", terminaba señalando.

Pero no ha sido la única del entorno de Cristóbal Montoro en atender al equipo de 'La mirada crítica'. Más tarde, se podía ver como su mayordomo personal increpaba desde un coche a los reporteros del programa. "No me sale de los cojones hablar con vosotros. No me sale de los huevos. Hasta luego, Lucas. ¡Fuera! ¡Piraros!", espetó entre gritos el trabajador del exministro, que apareció en el espacio de Telecinco con el rostro pixelado.

"Adri, campechano es el mayordomo, ¿eh?", bromeó Ana Terradillos, atónita desde la mesa de debate al comprobar la tajante contestación del empleado. "Habla muy claro", comentó con sorna el periodista, zanjando así la exclusiva del matinal. "Está alejado a muchísimos kilómetros de Madrid, en contacto con la naturaleza y en una zona con fuertes medidas de seguridad", aclaró finalmente sobre el paradero del economista.