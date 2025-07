El bochornoso y peligroso discurso de La Pelopony que enciende las redes: "Tengo ganas de que gane la ultraderecha"

La Pelopony la ha liado en redes sociales. La artista ha publicado un vídeo en el que arremete duramente contra la izquierda y contra Pedro Sánchez, se ha definido como racista e incluso ha expresado su deseo de que gane la ultraderecha en España, al igual que lo hecho en otros países, como Italia o Argentina.

"No quiero que Hacienda me controle tanto como está controlando Hacienda ahora", ha empezado diciendo la exconcursante de 'Supervivientes'. Anticipándose a las críticas que iba a recibir, ha explotado contra los votantes de izquierdas: "Y los de izquierdas que no me comáis la cabeza, que yo pienso como a mí me da la gana, ¿me entiendes? Tengo mi pensamiento, mi lógica y mi número en el banco. Estamos ya hasta el coño, de la izquierda, del Pedro Sánchez, de los que tienen una paguita…".

Muy enfadada, la Pelopony ha proseguido con su peligroso discurso: "Estoy yo como una 'desgraciá' currando todas las noches para darle yo el dinero a los demás. Porque, si no, soy racista… Pues soy racista, sí lo soy, soy racista". Acto seguido, no ha dudado en expresar su ideología política, lo que ha causado estupor en las redes sociales: "Tengo ya unas ganas de que gane la ultraderecha, como en Italia, como en Argentina, en todos lados, a la puta calle. Los mantenidos a la mierda, que la gente trabaje y se busque la vida", ha sentenciado.

Aluvión de críticas a la Pelopony por su defensa de la ultraderecha

Como cabía esperar, este vídeo de la Pelopony no ha tardado en viralizarse. Los usuarios de X han cargado duramente contra ella. "Cuando gane Vox en tu DNI pondrá que eres un hombre", le escribió un tuitero, dando a entender que es transexual, algo que ella no ha confirmado. La artista, lejos de achantarse, le contestó: "Y tú estarás acuchillado por el Islam que no acepta maricones. ¿Qué es peor?".

Poco después, la artista compartía una historia en Instagram con una captura del Informativo de La Sexta donde aseguraba que los jóvenes españoles votarían a Vox. "Pánico en La Sexta, los jóvenes están abriendo los ojos, escribía junto a la captura, mostrando así una vez más su apoyo al partido liderado por Santiago Abascal.

Otro de los usuarios de X señalaba que la Pelopony encontrará en Karla Sofía Gascón "a un fan que la apoyará siempre". Pero la inmensa mayoría de los internautas pedían que se la dejara de seguir en redes, ya que lo que busca es que se hable de ella.

La gente de izquierdas no te dice a quien votar. La gente de izquierdas te dice que cojas un puto libro, y entiendas que precisamente gracias a la izquierda, tú hoy puedes ser quien eres con mucha libertad, pero no toda. Y por eso tenemos que seguir luchando. Paleta! https://t.co/ihW0q0fNaW — Deif 🎬 (@deifconde) July 24, 2025

Fíjate que ella es una persona trans y que está dentro del colectivo, habría que preguntarles a los de la ultraderecha que piensan de ella, a ver si los sigue apoyando. Demuestra que tontos hay en todos lados. https://t.co/LmJqQJb4rR — Diego - Saturn (♄) (@Poissoned_Apple) July 24, 2025

Nunca ha sido el lápiz más afilado del lapicero… Qué peligro cuando alguien aplaude a quienes, si pudieran, le prohibirían actuar por “inmoral”. Cuando se dé cuenta, ya estará vendiendo bragas en el mercadillo. Pero oye, con esa “gran voz” que tiene lo hará genial https://t.co/tFa0cvrMFL — Héctor Leiro 🌴 (@hectorlr2394) July 24, 2025

"Ganas de que gane la ultraderecha" pero si no llega a ser por el colectivo esta tía se hubiera comido un mojón TODA SU PUTA VIDA. Menuda vergüenza de señora y qué asco de persona https://t.co/NlOoaLRthT — ari saw taylor❤️‍🩹 | 30/05/24 (@_exiilee) July 25, 2025

eres quién eres gracias a los maricones de izquierdas

