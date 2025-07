El comunicado de Telemadrid con estas explicaciones tras manipular la voz de Pedro Sánchez en Telenoticias

Telemadrid ha vuelto a sembrar la polémica tras emitir una pieza de Pedro Sánchez durante su visita a Santiago de Chile en la que su voz había sido distorsionada, haciéndole parecer "ebrio o drogado" como muchos señalaron en redes. Y Víctor Arribas, presentador de 'Telenoticias 1', ha sido el encargado de replicar a las quejas del PSOE, que acusó a la televisión pública madrileña por su "inquina" contra el gobierno y la "manipulación" deliberada de su voz.

"Es intolerable esta inquina diaria contra el Gobierno en una TV pública pagada por todos. Exigimos unas disculpas, una rectificación y que se asuman responsabilidades. No todo vale", sentenció Óscar López, secretario General del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y Función Pública en su cuenta de X tras comprobar la pieza alterada que la cadena había retransmitido en sus informativos.

Telemadrid niega un intento de manipulación de la voz de Pedro Sánchez: "Fue un error técnico"

"Ya como presidente del Gobierno no solamente he reformado la ley de formación profesional, la ley de educación básica. También he modificado la ley de universidades, sino que he garantizado la igualdad de oportunidades con becas llegando a 2.500 millones de euros al año", es lo que se escuchó decir a Pedro Sánchez durante la emisión de Telemadrid. Eso sí, con una voz distorsionada que sembró la duda en muchos de los espectadores sobre su estado.

Aviso: este vídeo MANIPULADO se ha emitido este mediodía en @telemadrid.



¿Por qué distorsionan la voz del presidente del Gobierno? pic.twitter.com/BLn2V4hTCN — PSOE Madrid (@psoe_m) July 22, 2025

La aclaración de Telemadrid ha llegado este miércoles por boca de Víctor Arribas, en el mismo espacio donde se emitió el vídeo. "Hoy en 'Telenoticias 1' queremos ofrecer una explicación por las declaraciones de ayer del presidente de Gobierno durante su gira latinoamericana", ha comenzado explicando el presentador del informativo, antes de desgranar lo que habría ocurrido en la edición de la pieza.

"Sánchez tuvo un encuentro y sus palabras se emitieron a velocidad ralentizada, lo que distorsionó la voz del presidente. El PSOE ha publicado un mensaje en las redes sociales afirmando que el vídeo está manipulado", ha justificado entonces el rostro de Telemadrid, admitiendo que el sonido había sido alterado, pero negando que la cadena autonómica madrileña haya llevado a cabo una manipulación premeditada. El presentador ha terminado asegurando que "Telemadrid quiere aclarar que se produjo un error técnico involuntario que provocó la distorsión".

Una aclaración en el 'Telenoticias' de Víctor Arribas a la que el PSOE de Madrid ha reaccionado después en sus redes sociales. "Telemadrid aclara hoy que el audio ralentizado del Presidente emitido ayer se debió a un error técnico. Agradecemos la explicación. Es importante el compromiso con la verdad y el respeto por todos los actores políticos. La manipulación y la propaganda no deben tener cabida en la televisión pública", ha sentenciado el partido político.