El PSOE exige responsabilidades a Telemadrid por este vídeo manipulado de Pedro Sánchez: "Es intolerable"

Los servicios informativos de Telemadrid vuelven a estar en el ojo del huracán por su, según algunos, "inquina" a Pedro Sánchez. Si hace unas semanas la cadena pública madrileña recibió infinidad de críticas por un titular sacado de contexto durante una intervención del presidente del Gobierno, ahora la cosa ha sido más grave.

Este martes, 22 de julio, Telenoticias 1, la edición del mediodía, emitía un vídeo de las declaraciones de Pedro Sánchez en Santiago de Chile con la voz del líder de los socialistas manipulada y distorsionada. Unas horas después, el PSOE ha exigido a Telemadrid "disculpas" y una "rectificación" ante esta nueva manipulación.

"Ya como presidente del Gobierno no solamente he reformado la ley de formación profesional, la ley de educación básica, extendido la educación de 0 a 3 años, también he modificado la ley de universidades, sino que he garantizado la igualdad de oportunidades con becas llegando a 2.500 millones de euros al año", se escuchó decir al presidente en el Telenoticias 1, con una clara distorsión de su voz. En redes sociales, algunos tuiteros señalaban que este tono parecía dibujar a un Sánchez "ebrio, drogado, tembloroso e inseguro".

El PSOE-M exige a Telemadrid una disculpas y una rectificación

Tal ha sido la magnitud de la polémica que la cuenta oficial del PSOE-M difundía el clip dejando claro que se trataba de una distorsión de la voz y lanzando la siguiente pregunta: "¿Por qué distorsionan la voz del presidente del Gobierno?". Poco después, era Óscar López, Secretario General del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, el que se mostraba mucho más duro con Telemadrid.

"Es intolerable esta inquina diaria contra el Gobierno en una TV pública pagada por todos. Exigimos unas disculpas, una rectificación y que se asuman responsabilidades. No todo vale", escribía López en su cuenta de X. A la espera de ver si la cadena rectifica o no, lo cierto es que esta ha sido la última de una serie de polémicas que han rodeado a Telemadrid en los últimos meses.

Es intolerable esta inquina diaria contra el Gobierno en una TV pública pagada por todos.



Exigimos disculpas, una rectificación y que se asuman responsabilidades.



No todo vale. https://t.co/AFFRNzMKed — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) July 22, 2025

Recientemente, Telenoticias fin de semana silenciaba por completo el estallido del caso Montoro, así como la estancia de Isabel Díaz Ayuso en el chalet de 4,3 millones de euros comprado por la Comunidad de Madrid. Por el contrario, sí que hablaron de las "nuevas revelaciones" de las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

Precisamente sobre esto último, el presentador llegó a asegurar que "aumentan a cuatro los pisos de los que se tiene conocimiento de que Pedro Sánchez se podría haber beneficiado, pagados con el dinero de los prostíbulos o las saunas de la familia de su mujer. Pisos en los que ha residido junto a Begoña Gómez o se habría beneficiado del dinero del alquiler".

Lo de Tele Ayuso es inmoral e indecente, no tienen vergüenza. https://t.co/zs1VRL7xlm — Marta Alcalde (@Subero78) July 22, 2025

Que voz más rara le ha salido derrepente a Perro Sanxe no????? @telemadrid sois una puta escoria de mierda https://t.co/TDascJte6C — Andrea Martínez (@ANDREAM120) July 23, 2025

Parecía difícil superar la anterior etapa de zafiedad de José Antonio Sánchez al frente de Telemadrid, pero efectivamente se está superando a sí mismo. Qué lástima de Telemadrid. https://t.co/tgxqMWNOdZ — Mae Lozano 📺 (@MaeLozano) July 22, 2025

Es vergonzoso que con nuestros impuestos tengamos una TV comprada y manipuladora, esto es denunciable.

Asco de @telemadrid https://t.co/tFEphW5eS7 — Yolanda (@yolisanca) July 23, 2025

Esto sería extremadamente grave https://t.co/d8w5khNetz — Alicia Vanoostende S (@Aliciavanoost) July 22, 2025

Inaceptable. Se hace un uso partidista de la televisión pública para deteriorar la imagen del Presidente del Gobierno de España🇪🇸 y servir intereses del Partido Popular.



Telemadrid está financiada con más de 80 millones de €



Un televisión pública debe servir a su ciudadanía https://t.co/ZUvpdbfWO6 — Horacio Diez 🇪🇺 (@HoracioDiez) July 23, 2025

¿Cuando se van a denunciar en un juzgado las barbaridades que hace @telemadrid y este sujeto que habla? https://t.co/ZsHv7ZHvYk — Sara Martin ♥️🇪🇦 (@Saramurcia) July 22, 2025