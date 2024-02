La Pelopony estremece al relatar el calvario que ha vivido en ‘Fiesta’: «Pensaba que me moría»

Este domingo 18 de febrero, La Pelopony ha visitado el programa ‘Fiesta’ para relatar el infierno que pasó tras someterse a seis operaciones en una en Turquía. En concreto, la cantante se ha hecho un ‘full face’, algo que, según ella, está muy de moda en Turquía y Corea del Sur, motivo por el cual, decidió operarse allí y no en España.

Con el rostro lleno de moratones, la invitada ha explicado en el programa vespertino de Telecinco las diferentes operaciones que se ha realizado. Entre sus múltiples intervenciones estéticas se encuentran una subida de papada, estiramiento del rostro, reconstrucción de nariz, blefaroplastia en los ojos y un levantamiento de párpado, conocido como el ‘cat eyes’ (ojos de gato). Todo ello le supuso un desembolso de 14.000 euros. La Pelopony ha reconocido a Emma García estar muy contenta con el resulto, que ella misma mostró, en exclusiva, en Mtmad.

La Pelopony reconoce que se quiso «tirar por un barranco»

Sin embargo, no todo fue de color de rosas, ya que, según ha confesado, vivió un auténtico calvario en el postoperatorio. «Lo peor fue al despertar», reconoce. Y es que tras diez horas de operación, la bailarina de pole dance se quiso «tirar por un barranco». «El cirujano no me avisó de que me iba a levantar ciega, que no iba a ver en dos días. Entonces cuando me desperté, me dio un ataque de ansiedad y no podía respirar. Tampoco me funcionaba el pulmón izquierdo. Yo pensaba que me moría», recuerda durante su entrevista en ‘Fiesta’.

La Pelopony se encontraba tan mal, que solo pedía morfina «para estar dormida el máximo tiempo posible». A los dos días comenzó a ver la luz: «Ha sido muy traumático porque en España te dan más calmantes, te drogan viva, pero allí no». Aunque ella insiste en que está contenta con el resultado, ya que «amigas mías se han hecho esto en España y les ha quedado horroroso».

Emma García no ha dudado en lanzarle una pregunta a su invitada, que ha provocado las risas de todos los presentes: «Cuando te viste, ¿no pensaste que te querías volver a dormir?». Ante esto, la cantante ha intentado no reírse porque se le podían saltar los puntos. Antes de marcharse, la catalana ha prometido que regresará en tres semanas al programa para presentar su último single y para mostrar cómo se le ha quedado el rostro sin moratones ni marcas.