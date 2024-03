La Pelopony explota contra ‘Fiesta’ y denuncia la cancelación de su visita por este motivo

Parece que La Pelopony no estará de vuelta en el programa de Emma García. La cantante ha roto su silencio sobre el motivo detrás de la cancelación de su próxima visita a ‘Fiesta’. A través de sus redes sociales, la antigua concursante de ‘Supervivientes’ ha dejado clara su decepción con el espacio de Telecinco y ha denunciado el trato recibido por el equipo del programa.

La artista catalana volvió a estar en el centro de todas las miradas hace unas semanas, cuando volvió de someterse a unas cirugías en Turquía. Ya acudió en una primera ocasión a ‘Fiesta’ para relatar el calvario que vivió durante su intervención, que casi le cuesta la vida. Ahora, la cantante iba a volver al programa para actuar este sábado, pero ha habido un cambio de planes.

La propia Emma García comunicó la noticia de que finalmente no será posible contar con la visita de la cantante este fin de semana, y esto no ha sentado nada bien a La Pelopony, que ha utilizado su Instagram para cargar contra el programa. «Voy a intentar contar esto lo más calmada posible», adelantó la catalana, que no ha medido sus palabras contra Telecinco en su publicación.

La Pelopony clama contra Telecinco por cómo la tratan

«Recibí una llamada donde me dijeron que la actuación del sábado se tenía que cancelar, que al final no iba a poder ser. En ese momento me dio todo un parraque», confesó la intérprete de ‘Sentir’. «Lo moví todo porque ellos me confirmaron que sería el día 9. Le dije ¿Cómo me vas a cancelar ahora? Me he comprado yo todos los billetes», explicó la televisiva.

Historias de La Pelopony en Instagram

La antigua colaboradora de ‘Cazamariposas’ confesó que incluso se echó a llorar mientras estaba al teléfono. «Me decía que no podía ser, que iba a venir otra persona en mi lugar, que me lo movían de día. Me dijeron que me pagaban los billetes y los cambiaban de fecha pero yo ya tengo mi gira cerrada», explicó La Pelopony, muy decepcionada con el trato del equipo.

En ese momento del vídeo, la cantante rompía a llorar de la rabia. «Al final me dijeron que lo grabaremos este sábado pero que no se sabe cuándo se emitirá. Luego llamé a mi representante para preguntarle si era verdad que a veces grababan actuaciones para luego emitirlas. Me dijo que sí y me quedé más tranquila. Bueno, en resumen, no voy a darle más vueltas», señaló la intérprete para finalizar su comunicado.