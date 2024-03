Emma García, indignada ante lo presenciado en ‘Fiesta’: «No hay por dónde cogerlo»

Si algo caracteriza a Emma García es el no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre todo tipo de temas, por muy polémicos que estos sean. Y lo ha vuelto a hacer este domingo 3 de marzo en ‘Fiesta’. El programa vespertino de Telecinco estaba abordando la sentencia a Dani Alves por haber violado a una joven en una discoteca.

Hace unos días, el futbolista era condenado a cuatro años de prisión y a una indemnización de 15.000 euros a la víctima como reparación del daño causado. Aunque todo parece indiciar que ambas partes recurrirán la sentencia. Sobre todo ello han debatido este domingo en ‘Fiesta’, donde Emma García no ha dudado en criticar que «cuando dispones de tanto dinero puedes salir antes de la cárcel».

Pero lo que más indignación y estupor ha causado en la presentadora ha sido la lamentable publicación que ha compartido Joana Sanz, la todavía mujer de Dani Alves, en sus redes sociales. «Ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared. Renovaría energías», escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Un mensaje que claramente parece ir dirigido hacia la sentencia y hacia la declaración de la víctima. Ya que la joven contó en su primera declaración que el futbolista la cogió del pelo, la empotró contra el lavabo del cuarto de baño y la penetró sin su consentimiento. «Esto está en la sentencia y recogido en la declaración de la víctima», contó la periodista Silvia Álamo.

Emma García, en shock ante el mensaje de Joana Sanz: «Es inoportuno»

Al ver el tuit publicado por Joana Sanz, Emma García no daba crédito: «Este mensaje no hay por donde cogerlo. Estamos hablando que es una semana después (de la sentencia), que es la mujer de Dani Alves y que ha utilizado unas palabras muy similares a las que utilizó la víctima en su declaración. No es que quieras hilar, es que inevitablemente terminas hilando una cosa con otra y me parece, como mínimo, inoportuno».

Sin embargo, Omar Suárez cree que la presentadora estaba siendo demasiado diplomática: «Inoportuno es lo más suave que se puede decir. Nadie daba crédito a que Joana estuviese utilizado esas frases tan poco oportunas. Me parece que no viene a cuento, que no procede y que les hace un flaquísimo favor a todas las víctimas». Por su parte, Silvia Álamo ha insistido en que «este mensaje es real» y no fake.

La periodista no ha dudado en mandarle un contundente mensaje a Joana Sanz: «Defiende a tu marido, pero deja a la víctima en paz». Unas palabras que ha secundado Emma García, quien ha recordado que existe una sentencia condenatoria: «Ya no estamos hablando de un presunto, sino que estamos hablando de violación», ha sentenciado la presentadora.