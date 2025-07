Anita Williams da más detalles sobre su preocupante estado que arrastra desde antes de 'Supervivientes 2025'

El paso de Anita Williams por 'Supervivientes 2025' no estuvo exento de polémica. Empezando por las numerosas teorías sobre su aumento de peso en la isla, sus encuentros furtivos con Montoya detrás de cámaras y su complicado pasado que ya aclaró en 'De viernes'. Ahora, la catalana ha querido compartir de una vez por todas la realidad tras su inexplicable cambio físico en Honduras.

La cuarta finalista del popular reality de Telecinco no ha dudado en responder a las dudas de sus seguidores a través de sus historias de Instagram. "El efecto rebote me pilló dentro, porque yo antes de entrar en Supervivientes no comía", ha comenzado explicando sobre el motivo tras su subida de peso en los Cayos Cochinos, mientras el resto de sus compañeros adelgazaban.

Anita Williams se sincera sobre su estado de salud tras la bacteria que contrajo en 'Supervivientes': "Me estoy rayando

"Cuando estoy mal, me da por no comer. Me tomaba un batido de proteína al día y, si acaso, una pieza de fruta", ha revelado Anita Williams ante sus más de 302.000 seguidores, haciendo referencia a la dura etapa que atravesó antes de concursar en 'Supervivientes', coincidiendo con los meses de emisión de 'La isla de las tentaciones', donde vivió una dramática ruptura con Montoya.

Además de en un rotundo éxito de audiencias, la complicada trama televisiva marcada por las infidelidades se tradujo también en una espiral de odio contra la de Barcelona en redes, que la llevó a a atravesar un duro bache con su alimentación. "Entonces, de no comer nada, a comer aunque sea pescado, arroz y latas, pues me hinché…", ha asegurado la televisiva.

"Además, cogí una bacteria del estómago, que por fin estoy mucho mejor", desvelaba a continuación en sus historias de la plataforma, asegurando que tras un mes fuera del concurso, su recuperación avanza favorablemente. "Ahora estoy adelgazando bastante. La semana que viene empiezo la dieta porque ya me estoy rayando con el tema", ha explicado Anita Williams.

A su vez, también ha querido aclarar los motivos por los que decidió sentarse en 'De viernes' para relatar su pasado en la cárcel y sus episodios de maltrato tras meses de rumores mientras ella concursaba en 'Supervivientes'. "Me dieron la oportunidad de explicarme y lo hice, ya que empezaron a hablar de mí como si supieran toda mi historia solo por vídeos que encontraban por ahí", ha apuntado la superviviente.

"No puedo estar más orgullosa de haberlo hecho. Eso ya forma parte de mi pasado y lo veo desde otro lugar. Aunque pudiera cambiarlo, no lo haría, porque alteraría todo lo que vino después. Y cada día es un nuevo aprendizaje", sentenciaba Anita Williams en otra de sus historias, orgullosa de su evolución. "A la Anita de hace diez años le diría que aunque todo parezca oscuro, está forjando una fortaleza que aún no sabe que tiene", ha aseverado la catalana.