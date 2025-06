Una psicóloga advierte de las consecuencias para Borja González de su paso por 'Supervivientes 2025'

Borja González puso fin a su paso por 'Supervivientes 2025' de la mejor manera posible el martes pasado, alzándose con la victoria y los 200.000 euros del premio. Para el de valencia la estancia en Honduras no ha sido fácil. Con un niño pequeño en casa y una crisis con su pareja, el exmilitar se ha esforzado cada semana por destacar en las pruebas de líder hasta vencer en la gran final.

Y una psicóloga ha analizado en la revista Lecturas como esta experiencia extrema puede haber impactado en el valenciano de cara a su vida después del concurso. "Sin duda, Borja está en la quiniela de los ganadores", advertía hace semanas Laura Ferreiro, colaboradora habitual del citado medio. Y el martes por la noche, el novio de Ana López consiguió imponerse a Álvaro Muñoz Escassi en votos, haciéndose con la ansiada victoria.

Una psicóloga analiza cómo será la vida de Borja González tras 'Supervivientes': "Se siente muy mal padre"

"Ha pasado de niño a hombre, en el sentido de padre de familia. Por primera vez creo que está reflexionando. Creo que está construyendo su nueva identidad, el verdadero Borja González. Está reformulando todo su futuro, reordenando sus valores", advirtió la experta en su análisis para el citado medio, asegurando que su tiempo en 'Supervivientes 2025' le ha ayudado para transicionar de una forma a su papel de padre que no podría haber conseguido en su día a día.

Aun así, los remordimientos por aceptar esta aventura han estado muy presentes durante su estancia en Honduras. "Se siente muy mal padre y da la sensación de que no ha estado ahí con su hijo. Con ella también creo que se siente una muy mala pareja", asegura la psicóloga sobre los momentos de debilidad que Borja experimentó en la isla, derrumbándose por no poder estar junto a su pequeño.

"Pienso que siente que no ha estado a la altura de las circunstancias, y tiene muchísima culpa que le mortifica como que no ha sabido estar, no ha sabido aprovechar, pasaba mucho tiempo al móvil, no estaba ahí", asegura Laura Ferreiro para Lecturas. Pese a todo asegura que los más de 100 días que Borja González ha pasado en extrema supervivencia han servido como una "catarsis sanadora", que le permite afrontar el reencuentro con su familia en un lugar emocional muy distinto al que estaba hace tres meses.

"Borja demostró una sensibilidad y empatía importante"

A su vez, Laura Ferreiro pone en valor algunos de los gestos más aplaudidos del militar, como cuando dedicó su salto del helicóptero a todos los valencianos afectados por la DANA. "Con este gesto, Borja demostró una sensibilidad social y empatía importante, al no centrar su salto únicamente en sí mismo, sino en aquellos que han sufrido una catástrofe real", subrayala psicóloga.

"Además, él es valenciano, y como a todos, la DANA ha impactado profundamente en su vida personal y a su entorno más cercano. Su mensaje y su dedicatoria también es una forma de validar el sufrimiento de los damnificados, dándoles visibilidad en un momento en el que toda España lo está viendo", resuelve la experta. Y es que, Borja González también se arropó en la bandera de su comunidad autónoma durante la gran final a la hora de ser proclamado ganador.