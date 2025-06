Un experto en imagen avisa sobre lo que ha pasado con Anita Williams tras 'Supervivientes 2025' y alerta de algo clave

El principal objetivo de Anita Williams para participar en 'Supervivientes 2025' era que la gente descubriera tal y como era de verdad, y no cómo se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones'. Y lo cierto es que lo ha conseguido. La joven ha puesto de manifiesto su fortaleza, ganando el collar de líder en bastantes ocasiones y convirtiéndose, por méritos propios, en una de las favoritas de la edición.

De hecho, para muchos era la ganadora de 'Supervivientes 2025'. Aunque se tuvo que conformar con la cuarta posición, tras Montoya, Escassi y Borja (el ganador), su paso por Honduras le ha traído muchas cosas buenas. Pau Sabaté, un experto en imagen y marca personal, ha analizado en Lecturas la evolución experimentada por Anita Williams. En su opinión, "su participación ha marcado un antes y después en su carrera televisiva, aunque no todo es tan perfecto como podría parecer".

"Anita ha logrado cambiar la narrativa. Ya no es la chica del escándalo, sino una luchadora que enfrenta adversidades. El público perdona errores, pero valora la evolución. Este reinicio no es casual, tras 'La isla de las tentaciones', Anita ha trabajado en su autopercepción, algo clave para no quedar atrapada en una imagen tóxica", comentó el experto al citado medio unos días después de dar comienzo 'Supervivientes 2025'.

La evolución de Anita Williams desde 'La isla de las tentaciones' a 'Supervivientes'

Anita Williams en 'Supervivientes 2025'

Además, Pau Sabaté considera que "sus triunfos en las pruebas físicas, su salto récord desde el helicóptero y su capacidad para mostrar su faceta más vulnerable la convirtieron en una de las favoritas del público. Sin embargo, su trayectoria en el reality fue una montaña rusa: de líder indiscutible a concursante en jaque, sospechas de trampas y tensiones con sus compañeros".

Anita Williams llegó con muchas ganas a Honduras: "Los primeros días fueron prometedores. Anita demostró una capacidad física destacable, ganando varias pruebas y mostrando una actitud positiva. Su salto desde el helicóptero impresionó a todos, y sus conversaciones sobre su hijo ayudaron a que el público la viera con otros ojos. Parecía que, por fin, estaba dejando atrás su imagen conflictiva que había generado en 'La isla de las tentaciones'".

Tras el final de 'Supervivientes', ahora toca esperar para ver qué pasará con la joven. Sabaté opina que "Anita ha logrado mejorar su imagen en muchos aspectos, pero todavía tiene retos por delante. El público valora la autenticidad, y si quiere mantener esta nueva etapa positiva, tendrá que ser coherente fuera de las cámaras". Una tarea que será complicada, ya que, en las redes sociales, "cualquier error puede generar oleadas de críticas".

"Anita tendrá que demostrar que su cambio es algo real"

"Tendrá que demostrar que su cambio no fue solo para el programa, sino que es algo real. Si lo consigue, podría consolidarse como una figura mediática más respetada. Si no, podría volver a quedar atrapada en su antigua imagen·, advierte el experto en marca personal sobre el futuro inmediato de Anita Wiliams. Además, cree que "lo que haga ahora después de su paso por Honduras depende solo de ella. El público está dispuesto a darle una segunda oportunidad, pero también será exigente".

"Anita lo está intentando, y aunque no siempre lo consigue, su esfuerzo es visible. El tiempo dirá si esta vez logrará mantenerse en el camino que ha empezado a recorrer, con el objetivo de cambiar la percepción que el público tiene sobre ella", sentencia Pau Sabaté.