Sheila Casas apunta y dispara contra 'Supervivientes' por Escassi y cuestiona la transparencia de la organización

Hasta el momento, Sheila Casas había defendido el paso de su novio, Álvaro Muñoz Escassi, por 'Supervivientes 2025' de una forma muy discreta. Sin embargo, esa discreción ha saltado por los aires tras la polémica del jinete con Montoya. A raíz de esto, la hermana de Mario Casas no ha dudado en defender a su chico con uñas y dientes.

Todo empezó cuando Escassi acusó al exconcursante de 'La isla de las tentaciones' de haber tenido una actitud muy violenta con Anita, a la que, al parecer, le habría llamado "puta" al tiempo que hacía aspavientos con los brazos. Tanto Montoya como Anita negaron que los hechos ocurrieran tal y como contaba el jinete, pese a que otros compañeros como Makoke o Borja aseguraban que estaba en lo cierto. La catalana llegó a corregir a Escassi explicando que lo que su ex había dicho es "me cago en la puta".

Finalmente la polémica llegó a tales límites que la organización de 'Supervivientes' se vio obligada a intervenir. En la gala de 'Conexión Honduras' de este domingo 1 de junio, Sandra Barneda leyó un comunicado de la dirección: "El momento al que se está refiriendo Escassi es el momento en el que Montoya se va a la playa muy nervioso, alterado, haciendo aspavientos y acude Anita. Está muy nervioso, está propinando insultos, descalificativos, pero nunca hacia Anita y en ningún momento la toca".

Sheila Casas explota contra la organización de 'Supervivientes'

"No se produce en ningún momento ningún tipo de actitud violenta con Anita ni ningún tipo de insulto hacia Anita. Y Anita pide a la organización ayuda, porque me dice la organización que Montoya estaba teniendo un ataque de ansiedad. Anita pidió por favor que llamaran al equipo médico, y eso es lo que se produce", sentenció la presentadora.

Pese a este comunicado, Sheila Casas ha echado más leña al fuego y, a través de sus redes sociales, no ha dudado en cargar contra la dirección de 'Supervivientes' y salir en defensa de su novio. Ya que, aunque el programa desmintió las palabras de Álvaro Muñoz Escassi, tampoco mostró en ningún momento las imágenes de la polémica, algo muy raro en opinión de la colaboradora televisiva.

"Y la pregunta es: ¿Dónde están las imágenes de las que habla Álvaro? La primera vez que relatan unas imágenes pero no las ponen, y que dicen que han visto "ellos", porque el espectador está claro que no. Entonces, ¿por qué no las han puesto?", se preguntaba, visiblemente enfadada, Sheila Casas.