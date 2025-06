Paz Padilla dice basta ante "la campaña de desprestigio" en 'Y ahora Sonsoles' y 'TardeAR' y anuncia acciones legales

Paz Padilla y su hija Ana Ferrer continúan enfrentando críticas tras todo el revuelo formado por su última aventura empresarial que ha causado la discordia en Cádiz. Pero la humorista no está dispuesta a seguir protagonizando tertulias en programas como 'Y ahora Sonsoles' o 'TardeAR', por lo que este lunes ha lanzado un contundente comunicado condenando las "mentiras y calumnias" de ambos espacios, además de anunciar medidas legales.

Todo comenzó cuando hace unos días tanto el espacio de Antena 3 como el de Telecinco se hacían eco de las quejas de muchos comerciantes gaditanos por el nuevo logotipo registrado la protagonista de 'La que se avecina' para su marca de ropa 'Noniná', el cual consiste en el diseño de una raspa de sardina. Una imagen universal usada por los comercios locales de Cádiz durante décadas que la humorista ha oficializado en el Registro de Marcas y Patentes.

Paz Padilla denuncia la "campaña de desprestigio" orquestada por 'Y ahora Sonsoles' y 'TardeAR' contra ella y su marca

"Lo único que me ha dolido de todo lo que ha pasado es que hayan calado mentiras y calumnias con la única intención de generar odio y dividirnos", comienza condenando Paz Padilla en su comunicado publicado este lunes en Instagram, dirigido a todos los gaditanos. "Sobre todo, que alguien haya podido pensar que yo soy capaz de hacer algo que perjudique a mis raíces y a mi gente", subraya la cómica.

Y la andaluza no ha tardado en aclarar lo ocurrido con el diseño que identifica a su nueva marca. "Lo que no se puede hacer es que una mentira, porque se repita mil veces, se convierta en una verdad. La raspa no es nuestra, y jamás hemos pretendido que lo sea. Es de Cádiz, además de un símbolo universal en muchísimos lugares de costa. No se puede registrar ni patentar", asegura la que fue presentadora de 'Sálvame'.

"Es un diseño específico de ella, y únicamente para el sector textil y complementos. Si hubiera sido universal, el registro de marcas y patentes no nos hubiera permitido registrarla", insiste aclarando la naturaleza de su logotipo, negando que impida a otros negocios utilizar la imagen de la raspa, que asegura es "un bien cultural". Pero Paz Padilla no ha olvidado dirigirse a los programas que tantas tertulias han dedicado a resolver "esta confusión".

"Afirmaciones totalmente falsas con el único objetivo de generar odio y dividirnos"

Así, la gaditana se dirige de lleno a 'Y ahora Sonsoles' y 'TardeAR', los espacios que más han indagado en su polémica estos días atrás. "Donde se tiene que resolver esa confusión no es un plató, sino en la oficina española de Patentes y Marcas. Quién diga que yo he querido registrar la raspa, miente. Quién diga que yo he prohibido utilizar el símbolo de la raspa, miente", increpa la humorista.

📽️🐠 Paz Padilla se intenta defender tras ser criticada por usurera. No me la creo nada, me da tanta pereza esta persona !!! pic.twitter.com/o1qi0bpJ0t — Alba Medina (@albammmedina) June 16, 2025

"Nos encontramos en una situación en la que se pretende resolver el problema desde los platós y no donde toca. Con una campaña de desprestigio, desde afirmaciones totalmente falsas con el único objetivo de generar odio y dividirnos. Es muy injusto, porque siempre he llevado a Cádiz y a Zahara de los Atunes por bandera", sentencia Paz Padilla, lanzando otro dardo a ambos espacios televisivos.

Pero la cómica no se ha quedado ahí. "Es muy injusto que se trate de sacar rédito mediático a costa de todo el trabajo, esfuerzo y todo el sentimiento de toda una vida. Y sobre todo a base de mentiras y calumnias. Así que por mi parte, con esto espero que quede todo explicado", subraya antes de desmarcarse de nuevo del debate iniciado en televisión. "A este juego mediático no voy a entrar, y por eso he querido explicarlo así y aquí, donde nos acompañáis todos los días...", señala dirigiéndose a sus seguidores.

"Todas las informaciones falsas serán objeto de acciones legales para proteger mi derecho al honor"

"Todo los que se quieran inventar o sacar de contexto para generar odio y dividirnos, desde luego que no cuenten con nosotras, porque no vamos a entrar", advierte Paz Padilla antes de anunciar su respuesta legal a 'Y ahora Sonsoles' y 'TardeAR'. "Y todas las informaciones falsas que se han expuesto gratuitamente serán objeto de acciones legales para proteger mi derecho al honor. Entiendo que hay un derecho a la crítica, pero ciertos límites no se deben permitir, y mi equipo legal está trabajando en ello", termina sentenciando la andaluza en su vídeo.