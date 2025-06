'MasterChef 13' anuncia a su décimo expulsado tras presentar un batiburrillo de plato en TVE

Tras expulsar a Clara, una de las favoritas la semana pasada, cabreando al público, 'MasterChef 13' ha vivido este lunes una nueva entrega en la que otro aspirante ha tenido que colgar su delantal.

En el primer reto de la noche, el jurado de 'MasterChef' proponía a los aspirantes un fascinante viaje gastronómico por varios países. A medida que iban destapando unas campanas, debían identificar el origen de cada producto, asignándole la bandera correspondiente.

Como Yago era el que más ingredientes había acertado, en concreto los ocho, tenía la responsabilidad de distribuir los ingredientes y llenar las cestas de sus compañeros para que pudieran crear un plato libre. Tras la cata de cada plato llegaba el momento de la valoración de los jueces que decidían que la mejor de la prueba eran Gabriela y Elena siendo la segunda la mejor pudiendo publicar su receta en el libro del ganador.

Tenso rifirrafe de Gabriela e Ismael en la prueba de exteriores

Después, los aspirantes de 'MasterChef 13' viajaban hasta el Monasterio de Oseira (Ourense), un lugar cargado de espiritualidad y leyenda fundado en el siglo X. Allí han tenido que elaborar un menú con productos de la zona para los caminantes del Camino de Santiago. Y los jueces les pedían que votaran al concursante que peor capitanía había ejercido en el programa y la mayoría optaba por Ismael, que era elegido capitán de uno de los equipos. Él se encargaba de elegir a Elena como rival.

En esta prueba, los jueces sorprendían con el tradicional cambio de cocinas haciendo que el equipo azul pasara a seguir haciendo los platos del equipo rojo y al revés. Un cambio que llevaba a que algunos platos no salieran como tenían. De hecho, el equipo azul iba tarde con el emplatado haciendo que los comensales tuvieran que esperar formando una gran cola.

Durante la valoración se producía un tenso rifirrafe entre Gabriela e Ismael. "Yo quise hacer un juego limpio. Estás diciendo cosas que no son ciertas", aseveraba Gabriela ante el capitán del equipo azul. "Lo único que te digo es que cuando he tenido que decirte algo te lo he dicho a la cara y me ha dolido que me hayas prejuzgado por mi apellido, por mi dinero que ni sabes lo que tengo, y está fuera de lugar y a mí me está suponiendo el mismo esfuerzo que te supone a ti y peor porque tengo cinco meses y medio de embarazo y dos bebés en casa", se manifestaba Gabriela.

Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que el equipo ganador de la prueba de exteriores era el equipo rojo por "haber dado salida a las mejores elaboraciones de este reto". Y dentro de todo el equipo, Gabriela era la mejor del equipo. Mientras que en el azul era Bea la nombrada como la mejor.

Yago, décimo expulsado de 'MasterChef 13'

Después, los delantales negros entre los que estaba todo el equipo azul y Ana que ya llegaba a la prueba de exteriores con el delantal, se enfrentaban a una nueva prueba de eliminación. Para conseguir mantenerse en el programa tenían que elaborar un plato libre al que incorporaran un tipo de moho. Algo que se ha convertido en tendencia en algunos restaurantes de alta cocina por asqueroso y repugnante que pudiera parecer.

Tras la cata de los cinco platos, Pepe Rodríguez mencionaba a Ana como la que les había conquistado con su lenguado a la meunière asegurándose así una semana más en 'MasterChef'. Otro que también conseguía subir a la galería era Emilio tras presentarles un plato bastante rococó con el hongo muy bien integrado.

De esa forma, la expulsión estaba entre Ismael, Bea y Yago. Y Pepe Rodríguez anunciaba que el décimo expulsado de 'MasterChef 13' era Yago dejando a varios de sus compañeros rotos. Sobre todo a Bea y a Gabriela. "Yago tu plato era un batiburrillo de muchos elementos, muchas técnicas, menos es más. Yo lo he dicho muchas veces lo difícil es quitar, no poner. Pero nos ha mostrado tu plato todo lo que has aprendido que es mucho", le decía Pepe.

"Mi madre decía que donde iba, que iba a hacer el ridículo", confesaba él. "Estaba muy metido, me lo he pasado fenomenal, vine con una sonrisa y me voy con ella. Soy un creador de idioteces", añadía él dejando claro que se ha enamorado de todo el mundo y que estaba muy contento de poder haber conocido a sus compañeros y a los jueces a los que llamaba "tres chucherías". Y antes de marcharse decía que su ganadora de 'MasterChef 13' es Gabriela y que ve una final entre ella y Bea.