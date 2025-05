Clamor absoluto contra 'MasterChef 13' tras expulsar a una de sus posibles ganadoras en TVE

Tras la repesca de Elena y la expulsión de Víctor la semana pasada, 'MasterChef 13' ofrecía una nueva entrega este lunes en TVE que ha acabado con otro aspirante fuera de las cocinas del programa.

En la primera prueba, los jueces de 'MasterChef 13' abandonaban las cocinas y dejaban todo en manos de Juanma Castaño y Miki Nadal, los ganadores de la sexta edición de 'MasterChef Celebrity 6' pues la cata iba a ser a ciegas. La intención del reto es que Pepe, Samantha y Jordi supieran de quien era cada plato y por ello, los aspirantes aceptaban cocinar con aquellos productos que odiaban.

Y los jueces no daban ni una pues no acertaban ni un solo plato de los que les presentaban hasta el punto de que el mejor plato era el de Elena sin que ninguno diera un duro por ella. Así, la concursante conseguía el premio de una experiencia en Don Giovanni.

El equipo de Ana gana la prueba de exteriores y Bea se la pega con algo "inadmisible"

Después, los aspirantes viajaban hasta Arenas de San Pedro, una encantadora localidad del Valle del Tiétar, en la provincia de Ávila. El jurado descubrirá a los aspirantes las cuevas del Águila, un auténtico tesoro geológico que ofrece una experiencia mágica: viajar al centro de la tierra entre estalactitas, lagos subterráneos y colores y sonidos embaucadores.

Allí los dos equipos tenían que cocinar un menú elaborado Carlos Casillas (una estrella Michelin y una estrella Verde Michelin, el chef más joven de la historia en conseguirlo). Al ser las únicas que nunca habían sido capitanas, eran Bea y Ana las elegidas para capitanear ambos equipos.

Y a Bea no se le daba nada bien la capitanía pues aunque empezaba bien pronto se perdía y hacía que su equipo empezara a tener problemas. El gran error de Bea es que incluso tiraba comida a la basura al ver que las albóndigas que habían hecho entre Elena y Clara no estaban bien. "Esto es inadmisible", le decía Pepe Rodríguez.

Tras ello, se descubría que el equipo ganador de la prueba de exteriores era el equipo rojo, el liderado por Ana. Con ello, Bea, Chema, Emilio, Elena y Clara se tenían que enfrentar a la prueba de eliminación jugándose su continuidad en las cocinas.

Clara, última expulsada de 'MasterChef'

En la prueba de eliminación, los delantales negros se enfrentaban a raw food, una técnica que consiste en alimentarse a base de alimentos crudos, que no han sido modificados por ningún proceso de cocción o a muy baja temperatura. En los últimos años, se ha asociado a lo gourmet y a la alta cocina, y hay tres variedades: cocina crudivegana, que solo incluye ingredientes de origen vegetal; la crudivegetariana, que además incorpora huevos y productos lácteos sin pasteurizar; y cocina crudiomnívora, que admite cualquier ingrediente, de origen animal o vegetal, crudo.

Los aspirantes de 'MasterChef 13' tenían que elaborar tres platos, uno de cada tipo. Y para ello podrían contar con la ayuda de uno de los delantales blancos. Todos salvo Chema que se quedaba sin poder contar con dos manos más y eso era lo que quizás provocaba que sus platos no estuvieran bien.

Tras la cata, Pepe Rodríguez anunciaba que los platos de Bea, Emilio y Elena eran los mejores de la prueba y que podían subir a la galería. De esa forma, la expulsión estaba entre Clara y Chema tras no cumplir las expectativas. Finalmente, Pepe anunciaba que la concursante que no podía continuar en 'MasterChef' era Clara. "Tienes que estar orgullosa haber llegado hasta el programa 8, entrando en el programa 3", le comentaba Pepe. "Yo soy creyente, pido perdón a mis compañeros si ha habido algún malentendido, sigo con el gracias a mis compañeros por lo que me llevo de cada uno de ellos y a vosotros por la oportunidad y una petición, que disfrutéis de esto", proseguía diciendo.

Lluvia de críticas hacia el talent de cocina de TVE

Y el hecho de que el jurado expulsara a la que era una de las concursantes que mejor cocinaba del programa y una de las favoritas junto a Limin o Ariana ha provocado que los espectadores hayan cargado contra 'MasterChef' en redes sociales. Así, muchos no han dudado en cuestionar que hayan salvado a Chema por motivos de salseo al ser el concursante que más juego les da a nivel de carpetas a pesar de haber presentado un plato que no se podía comer.

