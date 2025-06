Lara Álvarez aterriza en TVE con 'La Conexión': "Da vértigo venir del entretenimiento diferente de Mediaset"

A dos semanas de despedir 'The Floor' con Chenoa, TVE ha presentado este miércoles 'La conexión', su nuevo quiz show presentado por Lara Álvarez y que está llamado a ser su relevo aunque por el momento la cadena pública no ha desvelado su fecha de estreno.

Con 'La conexión', Lara Álvarez inicia una nueva etapa profesional después de romper su contrato con Mediaset y dejar el grupo tras diez años y siete al frente de 'Supervivientes' en Honduras. Y lo hace ilusionada y con ganas de seguir trabajando y remando para que TVE mantenga la buena racha que vive en prime time tras cerrar en mayo su mejor dato de los últimos once años.

Precisamente, eso es lo que ha destacado Sergio Calderón, el director de TVE en la rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero. "'La conexión' es un concurso que llega para confirmar el gran momento del entretenimiento de TVE tras firmar su mejor arranque anual en los últimos siete años", empezaba destacando el directivo.

"El género del concurso está en un estado de salud fantástico, 'La conexión' hereda el gran momento que estamos viviendo en el prime time de los miércoles con 'The Floor' donde es la oferta líder así como los éxitos que estamos obteniendo cada día con 'Cifras y letras' y el clásico 'Saber y ganar'", añadía Sergio Calderón tras celebrar también la llegada de Lara Álvarez a la cadena pública. "Ojalá cojamos ese rebufo", apostillaba la asturiana.

Lara Álvarez: "Es el proyecto de mi vida"

Por su parte, Lara Álvarez se ha mostrado entusiasmada con el estreno de 'La conexión'. "Ha sido un reto interesante porque aquí tengo otro registro. Vengo de la improvisación, el directo y de ofrecer otro perfil como presentadora. Me apetecía conocer esta parte más, no diría exactamente formal, sino de conducir el programa en sí; de centrarme más en las necesidades del contenido y los concursantes para que el concurso se pueda entender bien y los espectadores puedan jugar desde casa. Es decir, que aquí he estado al servicio del público, del programa y del espectador", destacaba la presentadora.

Y es que Lara Álvarez está tan feliz que ha llegado a decir que "este el proyecto de mi vida". En ese sentido, la asturiana ha reconocido que le daba vértigo después de diez años en Mediaset presentando diferentes realitys. "Este nuevo reto da vértigo porque vengo de un entretenimiento un poco diferente, que es el del reality. Estoy muy agradecida a esa etapa de mi carrera profesional, pero en esas ganas de evolucionar y de tomar una nueva dirección, que RTVE y Satisfaction Iberia apuesten por construir un futuro juntos me hacen estar súper agradecida, ilusionada y con muchas ganas de trabajar", añadía dejando claro a Sergio Calderón que está abierta a que le puedan dar otros programas.

Lara Álvarez (@laralvarezg) sobre 'La Conexión': “Me atrevo a decir que es el proyecto de mi vida” pic.twitter.com/Gn1PQPEQQP — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 11, 2025

'La conexión', un concurso con una escenografía espectacular con uso de la realidad aumentada

‘La Conexión’ es un concurso de conocimientos diferente y novedoso que tiene el propósito de buscar la conexión existente entre todas las respuestas surgidas a lo largo del programa. En cada entrega compiten cinco concursantes que tienen algo en común y el juego consta de cinco rondas.

En las cuatro primeras deben responder a preguntas de cultura popular y curiosidades basadas en vídeos, fotos, montajes o enunciados singulares. La ronda final es icónica, por su puesta en escena, y ritmo trepidante, ya que se resuelve en solo tres minutos.

Todo el concurso gira en torno a una premisa inédita: las contestaciones de todas las preguntas conducen a una única respuesta que está relacionada con todas ellas: la ‘conexión final’. El espectador no podrá dejar de jugar desde casa y buscar las conexiones que se plantean a través de las imágenes y pistas del programa ¿Lograrán los concursantes encontrar la conexión final?

'La Conexión' es un formato visualmente espectacular. Es el primer concurso que combina elementos reales con realidad aumentada. Los concursantes están en un plató donde las preguntas y la escenografía se ven potenciadas por ese llamativo recurso.

En los cinco primeros programas se pone en juego 3.000 euros para el ganador de cada entrega y su pase a la gran final. Si el concursante que llegue hasta el final del programa no logra encontrar el concepto que lo une todo y por tanto la respuesta final, ese bote se sumará al premio del último programa, la Gran Conexión final, dotado de 40.000 euros.