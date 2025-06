TVE anuncia sus tres grandes bazas veraniegas con algo inesperado en la programación de La 1

TVE ha aprovechado la Nations League para avanzar las que serán sus grandes bazas para este verano. Y es que con la llegada de junio, La 1 se prepara para despedir sus grandes ofertas de prime time como 'MasterChef', 'The Floor' o 'That's my jam' y por ello tendrá que dar la bienvenida a otras ofertas.

Así, tanto el pasado jueves durante la semifinal como este domingo durante la gran final de la Nations League entre Portugal y España, Juan Carlos Rivero aprovechó la retransmisión para promocionar los que serán los tres grandes estrenos de TVE este verano.

Una de las grandes bazas de TVE este verano volverá a ser 'El Grand Prix del Verano', que volverá por tercer verano consecutivo a la parrilla. Lo hará con grandes novedades como la incorporación de LalaChus y de Ángela Fernández como nuevas copresentadoras junto a Ramón García. Además parece que para rebajar los costes de producción, esta temporada que contará con ocho entregas contará con la coproducción de Amazon Prime Video.

Otro de los estrenos que lanzará próximamente TVE en su parrilla veraniega será 'La conexión', un nuevo concurso presentado por Lara Álvarez, y que podría tomar el relevo de 'The Floor' con Chenoa, que se despedirá el próximo 18 de mayo aunque regresará con una nueva temporada pues ha renovado por una segunda edición.

Y precisamente, Chenoa seguirá en la parrilla de La 1 pues la cadena también lanzará 'Dog House', un programa para concienciar en la adopción de perros y cuyo casting ya está abierto.

También debería ver la luz próximamente la serie 'La frontera', protagonizada por Javier Ruiz e Itsaso Arana, cuyo estreno estaba previsto para este viernes 13 de junio pero tras el gran fiasco de 'Weiss & Morales', TVE ha dado marcha atrás y ha pospuesto su lanzamiento.

Pero además, José Pablo López, el presidente de RTVE contestó este domingo a un usuario en redes sociales que habrá más ofertas este verano en La 1 y que una de ellas no la espera nadie. "Hay más 🙂 Alguno inesperado", aseveraba sin dar más detalles. Habrá que ver de que se trata aunque la cadena pública cuenta con varios formatos en recámara como 'Supernanny' o 'Pase sin llamar' además de preparar la adaptación de 'Baggage', un nuevo dating show.