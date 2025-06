Inés Hernand no se muerde la lengua y utiliza todos estos términos para sentenciar lo ocurrido con Sánchez

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desatado una crisis sin precedentes en el Partido Socialista. Las explicaciones de Pedro Sánchez tras la dimisión de su secretario de organización, Santos Cerdán, ha generado opiniones contrapuestas. La última en opinar sobre las palabras del presidente ha sido Inés Hernand.

Horas después de que saliese a la luz el documento, Cerdán, uno de los principales señalados, presentó su dimisión, aunque reiteró su inocencia. Tal fue la polémica generada, que Pedro Sánchez no tardó en comparecer ante los medios de comunicación para dar las explicaciones pertinentes y, además, pedir "perdón a la ciudadanía", especialmente a los militantes y simpatizantes del PSOE.

"Me provoca una enorme indignación que todo un proyecto político del que dependen millones de personas se vea afectado por la conducta de unos pocos", lamentó el presidente del Gobierno. Eso sí, descartó un adelanto electoral, como exigió el Partido Popular nada más salir a la luz el informe. Además, dejó claro que él era completamente ajeno a todo este entramado.

Estas palabras de Pedro Sánchez provocaron opiniones muy dispares. Por un lado están quienes creen al presidente y agradecen que diera la cara y pidiese perdón, algo poco común en política, y, por otro, los que no se terminan de creer las explicaciones del líder de los socialistas. En este segundo grupo se encuentra Inés Hernad, quien se ha mostrado bastante crítica con la actitud de Sánchez durante la rueda de prensa.

Inés Hernand, muy crítica con las explicaciones de Pedro Sánchez

"Jaleo en el PSOE". Así resume la presentadora de 'La familia de la tele' lo que está ocurriendo estos días. Lo ha hecho en su perfil de TikTok, donde ha explicado brevemente las supuestas irregularidades cometidas por miembros del PSOE, como José Luis Ábalos o Santos Cerdán. "Entiendo que se tengan que dar explicaciones, pero hay cosas que son tan evidentes…", comienza diciendo.

En opinión de Inés Hernand, "estas disculpas, evidentemente, no son suficientes. La verdad es que sorprende, y mucho, que él no supiera nada de estos negocios cuando dos de las personas más allegadas dentro de su mandado, que eran Ábalos y Cerdán, han estado involucrados en el mismo lío de corrupción. Por el amor de Dios".

Además, cree que "Sánchez se ha presentado como víctima". "A ver, cariño, las víctimas somos los ciudadanos y ciudadanas, que somos quienes, con mucho sudor, entregamos nuestros impuestos y la gestión de los mismos a estos auténticos cutres, corruptos y chorizos", añade, visiblemente indignada.

Inés Hernad cree que "enviar este mensaje a la ciudadanía es un poco fuerte. Yo que tengo que estar con el cuello tieso, hago una cosa mal en el curro, no tengo mi certificado digital o cualquier obligación, en general, tiene una penalización de roja directa, de irme al paro, de buscarme la vida, de multa… y esta peña…".

La influencer no entiende que se "sigan contratando empresas que ya se sabe, y es un hecho probado, que sobornan a autoridades o a cargos públicos". "Que no haya consecuencias y que se les siga licitando con una sonrisa es algo que me deja tiesa", prosigue. Por último, reconoce que España se encuentra en un momento "bastante jodido" y que existe una clara "ausencia de referentes de la izquierda. Os lo digo así, con estas palabras", sentencia.