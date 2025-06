Horóscopo de hoy, lunes 30 de junio de 2025: Predicción y ranking de los signos del zodiaco

Tras el fin de semana, hoy decimos adiós a junio y damos la bienvenida al mes de julio de 2025 con su primera semana ¿Cuál va a ser el devenir este lunes día 30 para todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo de Esperanza Gracia?

Vamos camino del Cuarto Creciente de la Luna, que tiene lugar el día 2 de julio en Libra. Su energía nos aporta equilibrio emocional y armoniza nuestra vida. El día 4, Venus, el planeta del amor, ingresa en Géminis, y los signos de aire -Géminis, Libra, Acuario- van a disfrutar de un poder de seducción irresistible, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

ESCORPIO LEO CÁNCER PISCIS ARIES GÉMINIS LIBRA SAGITARIO CAPRICORNIO VIRGO TAURO ACUARIO

Descubre ya cuál va a ser el porvenir de todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este lunes, 30 de junio de 2025:

Horóscopo diario lunes Acuario

Han sucedido cosas inesperadas que te han dejado muy inquieto. Pero no te precipites porque con tu prodigiosa mente sabrás gestionar lo que te atormenta y encontrarás soluciones. Te conviene dejar aflorar tus emociones y perder el miedo a expresar lo que sientes.

Horóscopo diario lunes Escorpio

Estás protegido por las estrellas, y es el momento de tomar esas decisiones que siempre acabas aplazando porque van a dar muy buenos resultados. Estás muy mágico y atrayente, y puedes conseguir todo lo que te propongas.

Horóscopo diario lunes Aries

Te has dejado la piel para seguir adelante sin desfallecer y ahora comienzas a recibir los resultados de tu esfuerzo. Reflexiona antes de tomar decisiones que afecten a tu economía o trabajo, y no te lances sin tener las cosas claras. Tu espontaneidad atraerá mucho.

Horóscopo diario lunes Géminis

Ha habido muchos cambios que han tambaleado tu vida, pero ahora pisas terreno firme y tu horizonte se despeja. Muy pronto Venus ingresa en tu signo y vas a notar que estás seductor, carismático, atrayente. El amor te muestra su mejor cara. Disfrútalo.

Horóscopo diario lunes Tauro

Día favorable para liberarte de temores que te desestabilizan y plantar cara a la vida. La Luna Creciente te llena de vitalidad para que luches por lo que quieres y mejores tu situación. Escucha a los que te rodean, aunque creas que no te están aportando nada.

Horóscopo diario lunes Virgo

El guerrero Marte en tu signo te lleva a mil por hora. Te conviene relajarte y no abarcar más de lo que puedes porque tanta exigencia puede pasarte factura. Confía en ti y aparta de tu mente cualquier idea negativa que te condicione. Hoy es tu día mágico.

Horóscopo diario lunes Cáncer

Con el Sol y Júpiter en tu signo estás exultante y con la suerte a tu lado. Es el momento de volar alto, con la confianza de que puedes llegar a donde te propongas. Si estás pendiente de algo que te interesa, ahora se pone en marcha con éxito.

Horóscopo diario lunes Piscis

Las circunstancias te son muy propicias y te estás liberando de obligaciones que son mucha carga para ti. Ahora empiezas a disfrutar de la vida como tú deseas. Se presentarán nuevas oportunidades para mejorar tus relaciones o iniciar alguna nueva que te haga feliz.

Horóscopo diario lunes Libra

Muévete y conseguirás grandes cosas porque con la Luna Creciente estás imparable y es el momento de apostar fuerte por ti y de impulsar tus objetivos. No sufras por lo que no ha pasado y puede que no suceda jamás. Vive el presente.

Horóscopo diario lunes Leo

Mercurio en tu signo contribuye a que tengas una mente brillante, con ideas geniales y buenas decisiones. Día fabuloso para salir a conocer gente, para relacionarte, mostrar tus dotes de comunicación, viajar. Tus expectativas pueden cumplirse muy pronto.

Horóscopo diario lunes Sagitario

Puede que tengas la sensación de que la suerte es esquiva contigo, pero pronto empezarás a notar que el destino pone las cartas a tu favor. Tienes mucho amor para dar y hacerlo sin esperar nada a cambio te va a reportar enormes beneficios.

Horóscopo diario lunes Capricornio

Necesitas serenarte y dosificar tus energías porque vienen circunstancias importantes a tu vida y tendrás que dedicarles todo tu tiempo. Esmérate en tener más detalles con los que quieres y verás cómo todo va mejor y sientes que tu vida es más armoniosa.