Horóscopo fin de semana, del 6 al 8 de junio de 2025: Predicción para los signos zodiacales

Alcanzamos un nuevo fin de semana y ya puedes consultar la predicción diaria del horóscopo entre el viernes 6 de junio y el domingo 6 de junio para Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Este viernes Venus, el planeta del amor, ingresa en Tauro y su energía nos aporta estabilidad emocional y relaciones duraderas. Te avanzamos todos los pronósticos del horóscopo del viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de junio de 2025 con el porvenir de todos los signos zodiacales en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor, según las previsiones de Esperanza Gracia:

Horóscopo fin de semana Acuario

Este fin de semana vas a mostrar tu lado más audaz y aventurero, sin miedo a asumir riesgos para salir de la rutina y experimentar nuevas experiencias. Si hay tensiones en tu entorno familiar, mantente al margen, sin tomar partido por nadie.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Con la Luna creciente en tu signo los días 7 y 8, estarás muy optimista y vital, y serás una caja de sorpresas. Vivirás momentos de pasión y ternura, y si has iniciado una relación puede consolidarse. La suerte será tu gran aliada.

Horóscopo fin de semana Aries

Con el planeta Venus transitando por tu signo, este fin de semana derrocharás un gran carisma y no podrán negarte nada, pero ten cuidado con las envidias que a tu paso despiertas; lleva contigo un cuarzo blanco para protegerte.

Horóscopo fin de semana Géminis

Muchas felicidades. No te dejes influir por nadie y sigue tu intuición, que sabes que raramente se equivoca. Te espera el triunfo. Si tu corazón está solo, son días muy favorables para comenzar una relación que se consolidará.

Horóscopo fin de semana Tauro

Aprovecha el fin de semana porque puede ser maravilloso. Estás en condiciones de lograr lo que desees, así que céntrate en lo que quieres, sin distracciones, y ve a por ello. Puedes cambiar de opinión sobre algo que tenías claro.

Horóscopo fin de semana Virgo

Tú necesitas tenerlo todo bajo control, pero este fin de semana, si te relajas y te dejas llevar por el destino, no te vas a arrepentir. Tu suerte dependerá de tu capacidad de ser tú mismo en cualquier momento y lugar.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Es el momento de finalizar asuntos pendientes y de hacer planes de futuro. Te plantearás decir adiós a tu forma intuitiva de hacer las cosas para actuar de una forma más estructurada y ordenada. Sabrás ganarte la confianza de los que te rodean.

Horóscopo fin de semana Piscis

Puede que este fin de semana lo que quieres hacer choque con lo que te exigen los demás. Necesitas sentirte libre, pero vas a encontrar muchas trabas en tu camino. Alguna historia amorosa que creías terminada puede resurgir de nuevo.

Horóscopo fin de semana Libra

Este fin de semana puede suceder algo inesperado que traiga felicidad a tu vida. Abre tu corazón y expresa, sin pudor, lo que sientes. Si surge una invitación no la rechaces porque puede ser una excelente oportunidad para ti.

Horóscopo fin de semana Leo

Estás muy positivo y vital, y no vas a desperdiciar ninguna oportunidad para ser feliz y vivir la vida que quieres. Con el planeta Marte en tu signo, estás muy activo y, si te has propuesto algo, no pararás hasta conseguirlo.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Te has propuesto solucionar algo que te quita el sueño y lo vas a conseguir. Este fin de semana, cuidado con lo que dices y a quién haces confidencias porque las traiciones acechan. Sigue tus intuiciones.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Las relaciones con tu entorno serán armoniosas, aunque puede suceder algo que reabra viejas heridas del pasado. Te conviene pasar página y mirar hacia delante. Alguien que has conocido recientemente puede cambiar el rumbo de tu vida.