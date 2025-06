Esperansa Grasia cuela de esta forma a María Patiño en 'Tu cara me suena' y muchos señalan lo mismo

Este viernes, Esperansa Grasia vivió una noche repleta de emociones durante la novena gala de 'Tu cara me suena 12'. Contra todo pronóstico, la humorista, que a menudo custodia el fondo del ranking, se hizo con su primera victoria de la edición gracias a su imitación de Vaiana. Y presa de los nervios del momento, la tiktoker regaló a la audiencia una hilarante confusión con María Patiño que corrió como la pólvora en redes.

Caracterizada del personaje de Disney y subida a un barco, la humorista se ganó el corazón del público y del jurado este viernes por primera vez en nueve galas con su interpretación de 'Qué hay más allá', que consiguió incluso unas lágrimas de Chenoa. "Estamos hablando quizá de la mejor actuación de dibujos animados que hemos tenido aquí", sentenció Manel Fuentes en el momento de las valoraciones.

Esperansa Grasia confunde a María Parrado con María Patiño y las redes no dan crédito

Y tras conseguir tres 12 y un 11 por parte del jurado y el 12 por parte del público, Esperansa Grasia celebró su primera victoria en 'Tu cara me suena 12' y se preparó, por primera vez, para ser la última en pasar por el pulsador del programa. Fue entonces cuando, emocionada por el reconocimiento de este viernes, cometió una equivocación que inundó el plató de risas. "No he dicho nada, pero esta canción, que la canta la gran María Patiño...", comenzó explicando antes de que sus compañeros se apresurasen a detenerla.

"¡No, no, no! ¡María Patiño no!", le advirtió entre risas Ana Guerra mientras le corregían recordando que se trata de María Parrado, la intérprete del tema en la versión española de 'Vaiana'. "Le mando un beso muy grande... ¡A María Patiño también!", concluyó la humorista antes de asegurar que le encantaría que el pulsador le diese el reto de convertirse en Lydia Lozano para la próxima semana.

Y las redes no tardaron en dictar sentencia al momento más hilarante de la velada.

