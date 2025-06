Damián Quintero impugna la victoria de Borja González en 'Supervivientes 2025': "No es justo ganador"

'Supervivientes 2025' vivió este martes una gala final cargada de sorpresas y giros inesperados que culminó con la victoria de Borja González. El militar terminó venciendo el duelo a Álvaro Muñoz Escassi, y aunque muchos de sus compañeros han celebrado la victoria del valenciano, Damián Quintero ha dejado claro que no comparte la decisión de la audiencia en sus últimas declaraciones.

Anita Williams y Montoya fueron los primeros en caer durante la gran gala final celebrada este martes en Telecinco, que arrancó con los cuatro finalistas en las inmediaciones de Mediaset junto al helicóptero del programa y Laura Madrueño. Con los grandes favoritos de la edición fuera de juego, la cosa quedó entre Borja y Escassi, y la audiencia sorprendió a muchos de los concursantes con su veredicto.

Damián Quintero clama contra la victoria de Borja González en 'Supervivientes': "Yo iba con Escassi"

"Me alegro de que no ganara, con todas las letras", confesó Damián Quintero en un encuentro con los medios tras la gala refiriéndose al tercer puesto de Montoya pese a ser uno de los concursantes más populares y apoyados de la edición. "Montoya se ha quedado bien donde ha estado. Al final Montoya ha llevado el peso del programa mucho tiempo, pero no como para supervivencia", aclaró ante los micrófonos de Europa Press.

Pero el karateka no se quedó ahí, y no dudó en compartir su más sincera opinión sobre la decisión del público. "Creo que Borja no es justo ganador", comenzó explicando el malagueño, que no tardaría en desvelar su favorito para ganar. "Yo iba con Escassi, la verdad. Yo hubiera votado por Escassi, pero bueno, lo que hay. Felicidades a Borja y ha hecho un buen concurso y enhorabuena", añadió el concursante.

"Estoy muy feliz de que haya ganado Borja, me parece súper noble, súper buen compañero, súper buen competidor y muy buen superviviente", señaló Gala Caldirola, que se encontraba al lado de Damián Quintero en ese momento, felicitando al militar valenciano por su triunfo en la recta final. Sin embargo, el deportista olímpico la terminó interrumpiendo con una aclaración.

"Hay cosas que… Habrá que hablar en el próximo debate y eso, pero bueno, no creo que haya hecho el concurso que otras personas han hecho", advirtió Damián, dejando entrever que el debate final, conducido por Sandra Barneda este próximo jueves, estará cargado de ajustes de cuentas y reproches que llegan tras haber visto todas las imágenes desde casa. "Habría preferido Álvaro Escassi, pero oye, satisfecha, bien. Yo era team Escassi últimamente, pero ni tan mal", añadió también Samya ante los medios cuando le preguntaron.