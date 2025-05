Tony Aguilar y Julia Varela lanzan esta predicción sobre Eurovisión: "Llegará la victoria de España, Melody se va a comer el escenario"

Melody regresa al primer plano musical internacional con una misión tan ilusionante como desafiante: representar a España en el Festival de Eurovisión. La artista andaluza, conocida por su desparpajo desde que era una niña prodigio, consiguió el pasado mes de febrero hacerse con el billete a Basilea tras conquistar al público y al jurado en el 'Benidorm Fest'. Su propuesta mezcla raíces flamencas con producción contemporánea, un cóctel con el que espera hacer vibrar a Europa.

Con una puesta en escena que promete ser tan arrolladora como emocional, Melody aspira a devolver a España al top de la tabla eurovisiva, algo que no ocurre desde 2022, cuando Chanel ilusionó a todo el país con su 'Slomo', quedando en tercera posición por detrás de Ucrania y Reino Unido. La energía de Melody, su carisma y experiencia sobre el escenario la convierten en una candidata sólida, y su evolución artística añade una nueva dimensión a su candidatura.

Como ya es tradición, la narración en directo del festival desde RTVE correrá a cargo de Tony Aguilar y Julia Varela. La pareja de comentaristas vuelve a unir fuerzas para poner voz al evento musical más seguido del año. Con su química habitual, combinarán datos, anécdotas y un punto de emoción para acompañar a los espectadores durante la gala. Tony, con su tono entusiasta y su conocimiento del panorama pop internacional, y Julia, con su mirada crítica y sensibilidad periodística, conforman un tándem que ya es parte del ritual eurovisivo en España. Juntos, serán los encargados de guiar a la audiencia en una noche que promete ser inolvidable, con Melody como gran protagonista.

Y de la candidatura de Melody y de la posibilidad de ganar Eurovisión por tercera vez hemos hablado en exclusiva con ellos, con los comentaristas españoles, Tony Aguilar y Julia Varela. El catalán y la gallega nos desvelan en exclusiva un secreto sobre la noche en la que Chanel casi consigue ganar 'Eurovisión', cuando en la cabina de comentaristas los nervios se apoderaron de su trabajo. Además, nos dan sus impresiones acerca de la audiencia que Pedro Sánchez dio a la propia Melody en la Moncloa. ¿Sueñan con narrar la victoria de España en 'Eurovisión'?

Ya está aquí 'Eurovisión' y hoy estamos en la despedida de Melody hacia Basilea. ¿Cómo está siendo la pre de Melody?

TONY - Queda poquito para la final de 'Eurovisión', porque 'Eurovisión' es todo el año. A quien le gusta 'Eurovisión' está todo el año, estamos todo el día pendientes de las preselecciones, de las canciones...

JULIA - Como dice Tony, estamos un poco pendientes todo el año de las preselecciones nacionales de todos los países y ya cuando llega este momento creo que estamos bastante empapados de todo. Lo que pasa es que, por lo menos a mí, no me gusta emitir un juicio contundente hasta que veo los ensayos y veo las canciones en el escenario, porque sabes que algunas propuestas se desinflan, otras dan la sorpresa y entonces no hay que arriesgarse. Y además que este año los vídeos de los ensayos no los va a poder ver la prensa. Tendremos bastante más que contar aquí.

TONY - Está la gente aquí medio quejándose de cómo puede ser, que no puede entrar la prensa, a retransmitir los ensayos. Pero bueno, como vamos a estar nosotros y tenemos que hacer todos los ensayos, nos tocará contaros muchas cosas. Atentos a nuestras redes sociales, que estaremos on fire.

¿Cómo habéis visto a Melody en estos meses? Ha sido la primera vez que un Presidente del Gobierno recibe en La Moncloa al representante de España.

TONY - Sí, sí…A mí me gustó.

JULIA - Desde el principio, lo que puedo decir de ella es que la veo con muchísimas ganas, súper currante, trabajadora, dándolo todo y que le veo una fan especial y un ímpetu tremendo para ser la representante de un país en 'Eurovisión'. Y eso no siempre se nota de esa manera en todos los artistas. Eso es muy importante.

TONY - Es que cumplir el sueño es algo imbatible y el sueño de Melody es representar a su país, a España, en 'Eurovisión'. Así que vamos a estar a tope con ese sueño para que lo haga lo mejor posible.

El Presidente siempre recibe a los deportistas. Qué orgullo que reciba a la música

TONY - Te decía, que me gustó muchísimo. Me gustó ver ese momento de la representante española, que va a tener cientos de millones de personas que van a estar viéndola, pues desearle suerte por parte del Gobierno.

JULIA - Al final, 'Eurovisión' es un concurso de canciones, pero cada canción defiende la bandera de un país. Va el país, la tele pública de ese país a participar. Qué menos que la reciba la máxima autoridad de las máximas autoridades en nuestro país para desearle lo mejor.

Es muy especial porque hemos crecido todos con ella desde que era pequeñita y ahora ojalá quede primera.

TONY - El nuestro también. Nos quedamos con Chanel a puertas de cantar una victoria, así que ojalá.

JULIA - Rozando con las yemas de los dedos con tantos 12 puntos. A mí me encantaría. Diez años de comentarista...

TONY - Es su décimo aniversario, el de Julia.

JULIA - Diez años ya, eh. Un décimo redondo, es que me encantaría. La verdad es que solo ha sido esa vez, ese año, el de Chanel, cuando una se llenó de ganas de: "¿Qué vamos a ganar?". Me encantaría poder repetir esa retransmisión como en vuestras casas.

TONY - De hecho, buscamos en la cabina si había desfibriladores, porque estábamos a punto de… En el suelo, teníamos a nuestro Víctor Escudero, nuestro asesor de comentaristas, literalmente en el suelo tumbado, así que…

Siempre les preguntamos a ellos si se imaginan ganando, pero ¿os imagináis retransmitiendo esa victoria?

TONY - Yo creo que sí, lo soñamos ¿no?

JULIA - Sí, lo soñamos. Nos encantaría. Lo viviríamos y os lo transmitiríamos y comentaríamos con muchísima emoción, como lo vais a disfrutar vosotros.

TONY - Tenemos que reconocer una cosa. Creo que no lo hemos explicado nunca. La noche de Chanel, con tantos 12, estábamos casi cerrando el micro diciendo: "Si ganamos, ¿que? ¿tú vas, yo bajo?…", "¿uno sube?, ¿quién hace la entrevista?". Alguien tiene que bajar a hacer la operativa. Hubo un momento de nerviosismo de operativa, en el momento en que lo veíamos tocándolo con las manos, pero al final no pudo ser. Pero bueno, no pasa nada. Llegará algún día. Llegará.

JULIA - Cada vez lo siento más, llegará la victoria de España en 'Eurovisión'. Lo disfrutaremos, lo organizaremos aquí y seremos sede en la ciudad que sea, en España. De la mejor manera. Bueno, como en el 'Eurovisión Junior'.

TONY - Hemos demostrado en 'Eurovisión Junior' que se puede. Sí, se puede.

¿Qué tiene esta candidatura nuestra para que podamos rozar la victoria o tocarla o llevarnos el sombrero de oro en este sentido?

JULIA - A ver, ella es valiente y poderosa, como dice la canción.

TONY - Con más fuerza que un huracán.

JULIA - Es verdad que ella creo que se va a comer el escenario. Además, no tiene ningún remilgo, tiene todas las tablas del mundo, pisa fuerte y eso se transmite. Y bueno, tiene una cosa muy española, que eso también gusta mucho.

TONY - No sabemos si habrá molinete o no habrá molinete. No le hemos sacado esa información. No le hemos sacado esa información. Si hay molinetes, Europa entera va a flipar.

Le prometió a Broncano que iba a hacer el bombo. No sé si tanto, pero sabemos que con Melody más es más

TONY - Sí, es capaz.

JULIA - ¿Podemos llevar el bombo en la cabina a retransmitir? Algo haremos.

Julia, Tony, toda la suerte del mundo en Basilea. Ojalá nos narréis la victoria

TONY - Gracias por apoyar la música. Gracias por estar.