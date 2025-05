Entrevista a Melody, a horas de Eurovisión 2025: vaticina en exclusiva si España quedará en el top 5 en la final

Quedan unas horas para que Eurovisión 2025 celebre su gran final. Los 26 países finalistas se encuentran en Suiza preparados para que sus representantes se suban al escenario del St. Jakobshalle de Basilea, este sábado 17 de mayo, cuando se celebre la final del festival, y en la que Melody actuará en sexto lugar.

La representante de España que quiere conseguir que toda Europa y el mundo entero baile y cante "Esa Diva". La canción, que consiguió conquistar la primera plaza del 'Benidorm Fest 2025', se encuentra entre el puesto 14 y 15 en las casas de apuestas después de haber experimentado un subidón en las últimas semanas, cuando antes nuestro país estaba entre los últimos puestos.

Además, Melody ha sido noticia en los últimos días por la audiencia que mantuvo en la Moncloa con Pedro Sánchez. Se trata de la primera vez que el Presidente del Gobierno recibe al representante de España en Eurovisión en los días previos a la celebración de la final del festival, lo que suma más emoción a la candidatura española. ¿Qué le dijo Sánchez a Melody? ¿Cuál sería un buen puesto para la sevillana? Hablamos con ella en exclusiva de esto y más.

Melody, ¿qué tal? ¿Cómo estás?

MELODY - Muy bien, feliz, contenta.

Estás a horas de pisar el escenario de Eurovisión.

MELODY - Pues sí, ya no queda nada, pero estoy muy entusiasmada y muy contenta porque ya va a llegar ese momentazo que es muy esperado.

¿Te sientes más valiente y poderosa después de haber estado en La Moncloa?

MELODY - No, no tiene nada que ver. Yo creo que la canción valiente y poderosa, como lo he comentado anteriormente, es un himno a que todas somos iguales y que no hay nadie más que nadie. Yo creo que eso es importante recalcarlo.

¿Cómo ha sido ese encuentro? Creo que es la primera vez que un presidente del gobierno atiende en audiencia antes de 'Eurovisión' a una candidata ¿Cómo ha sido esto?

MELODY - Pues muy bien, ha sido, la verdad, que muy bonito. Creo que es un momento bonito cuando alguien te desea algo bueno y, en este caso, hemos estado en La Moncloa, donde nos han recibido con mucho cariño, donde nos han dado la enhorabuena por el trabajo que se ha hecho, que a mí me enorgullece mucho que se reconozca el trabajo y también nos han deseado que nos vaya espectacularmente bien, nos han deseado suerte.

¿Te dio algún consejillo?

MELODY - No, me ha dicho que estaba muy orgulloso, que me vaya muy bien, que nos vaya muy bien a todos y como lo he comentado a otros compañeros que me parece que ojalá que esta sea la primera vez, pero que no sea la última.

Ojalá que te reciba el volver ganando.

MELODY - Pero no solo a mí, sino a otros compañeros también, porque creo que igual que en el deporte se hace, la música también se lo merece porque nos hace pasar muy buenos momentos y muy buenos ratos. ¿Qué seríamos nosotros sin música? Que es cultura también.

¿Es diva también, Pedro?

MELODY - Todas somos divas.

Seguro que no me puedes contar mucho de lo que vamos a ver en el escenario, pero a mí lo que más me gusta de ti es que más es más, eso es sello Melody. Se va a mantener eso, entiendo.

MELODY - Bueno, se va a mantener, darlo todo, poner el corazón y yo creo que es un momento para darlo todo y no vamos a dejar nada para mañana.

No vamos a ver a una Melody minimalista de repente, ¿no va a haber un cambio de concepto tan fuerte?

MELODY - Pues no lo sé, no lo sé, quién sabe.

Está habiendo en las últimas horas las apuestas, te han preguntado un montón, pero es que sigue subiendo. Esto está siendo una ilusión colectiva.

MELODY - Esto cuando me vean cantar en las apuestas, ¿cómo se va a arrepentir el que no ha apostado?

Tengo que reconocer que con algún amigo me he apostado alguna copa de que he dicho que en el top cinco estás.

MELODY - Ojalá que la ganes. Y si no, por lo menos que te sientas orgulloso de la actuación que vamos a hacer, que para mí es muy importante.

Has comentado que quieres un buen puesto, tú eres positiva además.

MELODY - Obvio, obvio, eso esperamos.

¿Qué sería en Eurovisión un buen puesto en este sentido?

MELODY - Pues un buen puesto quedar entre los 10 primeros sería un buen puesto. De todas formas, pase lo que pase, eso no va a quitar credibilidad, no va a minorizar el trabajo que hemos hecho y que vamos a hacer.

Candidatas de otros años, como Chanel. Te vimos además, parecía como una premonición en la promo de Netflix de hace años, no sé si has podido hablar con ella, ¿te ha dado algún consejillo?

MELODY - Sí, que lo disfrute. Ella quiere que lo disfrute, igual que mis compañeras.

¿Cuáles crees que es la frase de tu canción que más ha calado en la gente que la estamos escuchando a diario?

MELODY - Lo primero "Una diva es valiente, poderosa". Eso ha quedado clavado.

Hasta los niños, ¿no? El otro día con Los chicos del coro que fue espectacular.

MELODY - Lo más. Los chicos del coro lo han hecho tan bien. Yo me he llorado, pero vamos, sin parar, porque me parece súper emocionante.

Si ganas, ¿cuál sería alguna cosa loca que te encantaría hacer?

MELODY - No lo voy a decir porque ojalá y me pase. Si lo digo ya meto la pata.

¿Pero lo tienes en mente?

MELODY - Algo se me ocurrirá.

Después de verte en La Moncloa de presidenta ¿te ves?. Te votaríamos mucho.

MELODY - No, hijo mío, yo no tengo la energía para eso. Yo necesito después de 'Eurovisión' unas vacaciones.

Oye, pero 'El apagón', tu canción, viene pronto.

MELODY - Obvio, mi 'Apagón' de canción para que lo disfrutéis, para que lo bailéis viene muy prontito después de 'Eurovisión'.

¿Bromeaste con Pedro de esto, por cierto?

MELODY - No del apagón, no, pero bromear sí, obvio, yo bromeo siempre con todo el mundo. El humor no debe faltar.

Si hay un apagón en mitad del escenario de 'Eurovisión', ¿qué vas a hacer tú?

MELODY - Pues no pasará nada, nos tenemos que aguantar y punto, porque todo lo que venga nos tenemos que aguantar de todas formas. Si hay un apagón, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé nada de electricidad.

Pero tú tienes chispa, ¿no?

MELODY - Eso sí chispa tengo.

Melody, muchísima suerte en el camino a Basilea y que ojalá ganes y nos representes a todos de la mejor manera posible.

MELODY - Muchas gracias.