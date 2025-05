Final de Eurovisión 2025: En qué puesto actuará España con Melody y orden de actuación del resto de países

Tras la celebración de la segunda semifinal de Eurovisión 2025 que ha terminado con la clasificación de Lituania, Israel, Armenia, Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Letonia, Malta y Grecia; tocaba esperar para saber cuál sería el orden de actuación de la gran final del sábado 17 de mayo y en qué posición actuará España con Melody.

Los diez países que han participado en la segunda semifinal se han sumado así a Noruega, Albania, Suecia, Islandia, Países Bajos, Polonia, San Marino, Estonia, Portugal y Ucrania que se clasificaron en la primera semifinal y a los que ya lo estaban directamente por ser los países del Big Five (España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania) y a Suiza como anfitrión.

Eran las 2:21 horas cuando la UER hacía oficial el running order de la gran final de Eurovisión 2025 del sábado después de sortear en qué mitad participarían los países o si sería producción quién elegiría donde actuaría el país finalista. Tras saberse que España actuaría en la primera parte de la gala, finalmente Melody cantará "ESA DIVA" en sexta posición, es decir dos puestos antes de lo que lo hicieron Nebulossa y Blanca Paloma.

De esta forma, Melody actuará justo después de Katarsis, los representantes de Lituania con "Tavo Akys" y justo antes de Ziferblat, los representantes de Ucrania que cantarán "Bird of Pray".

Mientras que el otro participante con raíces españolas, Kyle Alessandro, el representante de Noruega será el encargado de abrir la gran final de Eurovisión 2025 con su "Lighter". Por su parte, Shkodra Elektronike, la representante de Albania cerrará la gala con su "Zjerm".

Asimismo, KAJ, los representantes suecos y favoritos para la victoria saldrán a cantar su tema "Bara Bada Bastu" en la posición 23ª. Por su lado, JJ, el representante austriaco que es segundo en las apuestas cantará en 9ª posición. Otro de los favoritos, Claude, el representante de Países Bajos saldrá en 12ª posición mientras que la francesa Louane lo hará en 24º lugar.

Orden completo de actuación de los 26 participantes:

1. 🇳🇴 Norway | Kyle Alessandro – Lighter

2. 🇱🇺 Luxembourg | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

3. 🇪🇪 Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. 🇮🇱 Israel | Yuval Raphael – New Day Will Rise

5. 🇱🇹 Lithuania | Katarsis – Tavo Akys

6. 🇪🇸 Spain | Melody – ESA DIVA

7. 🇺🇦 Ukraine | Ziferblat – Bird of Pray

8. 🇬🇧 United Kingdom | Remember Monday – What The Hell Just Happened?

9. 🇦🇹 Austria | JJ – Wasted Love

10. 🇮🇸 Iceland | VÆB – RÓA

11. 🇱🇻 Latvia | Tautumeitas – Bur Man Laimi

12. 🇳🇱 Netherlands | Claude – C’est La Vie

13. 🇫🇮 Finland | Erika Vikman – ICH KOMME

14. 🇮🇹 Italy | Lucio Corsi | Volevo Essere Un Duro

15. 🇵🇱 Poland | Justyna Steczkowska – GAJA

16. 🇩🇪 Germany | Abor & Tynna – Baller

17. 🇬🇷 Greece | Klavdia – Asteromáta

18. 🇦🇲 Armenia | PARG – SURVIVOR

19. 🇨🇭 Switzerland | Zoë Më – Voyage

20. 🇲🇹 Malta | Miriana Conte – SERVING

21. 🇵🇹 Portugal | NAPA – Deslocado

22. 🇩🇰 Denmark | Sissal – Hallucination

23. 🇸🇪 Sweden | KAJ – Bara Bada Bastu

24. 🇫🇷 France | Louane – maman

25. 🇸🇲 San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

26. 🇦🇱 Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm