Silencio absoluto en 'Fiesta' con Emma García, obligada a declarar ante la Policía: "Estoy fichada"

Como cada festivo, este jueves 1 de mayo, Día del Trabajo, Emma García se ha vuelto a poner al frente de 'Fiesta'. El magacín vespertino de Telecinco ha arrancado abordando una noticia de alcanza internacional: el robo que sufrió Kim Kardashian y que ha llevado a la presentadora a recordar algo parecido que le sucedió hace unos meses.

Alejandro Entrambasaguas ha explicado cómo fue el asalto a la influencer estadounidense. Al parecer, diez hombres sexagenarios están acusados de amordazara y robarle diez millones de euros. Según ha contado el periodista, los ladrones fueron capturados porque no llevaban guantes y pudieron localizarlos por las huellas.

A raíz de esto, Emma García ha recordado una anécdota que vivió hace unos meses mientras estaba en París, y por la que incluso tuvo que declarar ante la Policía francesa. "Hace unos meses estuve en París y me tocó declarar ante la Policía", ha empezando diciendo la conductora de 'Fiesta', para sorpresa de todos sus compañeros.

Emma García explica el motivo por el que está "fichada" en París

Acto seguido, procedía a explicar lo sucedido: "Estoy fichada allí porque bajé con una ladrona en el ascensor de la casa de una amiga a la que fui a ver y hasta le dije que si la ayudaba. Luego me enteré de que había estado en una casa robando". Cuando los colaboradores le preguntaron por el momento en el que coincidió con la ladrona y si sospechó en algún momento de ella, Emma García reconoció que en absoluto: "Era majísima. Hasta le dije a mi amiga que qué vecina más maja tenía".

"Al tiempo me llamaron, a las horas, y me dijeron que tenía que testificar porque había bajado con la ladrona en un ascensor. Me preguntaron que si iba cargada y yo les dije que iba cargadísima. Si hasta la dije que si le ayudaba", explicó la presentadora vasca, recordando así su ingenuidad en aquel momento.