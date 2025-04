Emma García no se reprime con Gloria Camila y le da el corte del día en su debut como colaboradora de 'Fiesta'

Este sábado 26 de abril, Gloria Camila se incorporó a 'Fiesta' como colaboradora. Lo hizo tras la entrevista que concedió la noche anterior en '¡De viernes!' en la que fue su regreso a un plató de televisión tras años alejada del foco mediático. Sin embargo, el estreno de la joven en el programa vespertino de Telecinco no empezó con muy buen pie.

Y es que, Emma García, en un alarde de sinceridad, le espetó nada más verla: "Pensaba que eras una borde". Acto seguido, la presentadora dio paso a publicidad y, a su regreso, quiso conocer la opinión de Gloria Camila sobre las últimas declaraciones de Ana María Aldón en ese mismo programa. "Yo oí lo que le dolía, ha sido un tema que ha sido bastante tiempo y se ha alargado. Pero la que se ha sentado todas las tardes ha hablar de su matrimonio, tarde tras tarde y nosotros estábamos en casa callados era ella", empezó diciendo la hija de Ortega Cano sobre la exmujer de su padre.

El reproche de Gloria Camila a Ana María Aldón

Además, la influencer reprochó a la diseñadora su actitud: "Nosotros nunca nos hemos pronunciado ni le hemos respondido. Yo te hablo de mí y de mi padre". "Yo no me hago cargo de si alguien ha dudado porque yo nunca dudé de la paternidad, esto viene a consecuencia de Juan Montiel que va a un programa, él es el que lanza la duda", añade la nueva colaboradora.

La hija de Ortega Cano deja claro que: "Yo le tengo respeto a Ana porque es la madre de mi hermano. Yo me he comido todas las tardes y muchas veces he visto mal a mi padre por lo que se ha comentado en los programas. Yo espero un respeto por su parte igual que nosotros se lo estamos dando a ella", le ha pedido Gloria Camila.

Respecto a si cree que Ana María se hace la víctima, la joven cree que "lo alarga y lo utiliza mucho, pero porque lo ha generalizado. Me molesta que generalice a la familia en sí". "Yo le he agradecido tanto en privado como públicamente. He dicho muchas veces que estoy agradecida", sentencia.