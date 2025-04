Emma García se planta en Telecinco y se niega ante la dirección a consentir lo emitido sobre Montoya

Si hubo una imagen viral en la última gala de 'Supervivientes' fue el momento en el que Montoya se derrumbó por la expulsión de Carmen Alcayde y un moco le brotaba de la nariz. Una imagen que ha dado mucho que hablar y que este domingo se emitía en 'Fiesta' provocando el malestar de Emma García.

En plena tertulia de 'Supervivientes', Emma García se plantaba y pedía que por favor no pusieran la imagen de Montoya con los mocos. "Ehh Eva no pongas las imágenes que te veo venir", le solicitaba la presentadora a la directora de 'Fiesta'.

Tras ello, los colaboradores de 'Fiesta' debatían sobre el momento de Anita quitándole los mocos a Montoya y chupándolos. "Lo vuelvo a decir los mocos solo se los limpias a tus hijos", recalcaba Emma García ante sus colaboradores que defendían el gesto de Anita.

"Pero que eso no es amor por favor, no confundáis las cosas, eso no es amor. Mientras él pueda quitarse los mocos que se los quite él", insistía la presentadora. "Yo no lo puedo ver más", volvía a repetir la presentadora sobre dichas imágenes.

Emma García se subleva en 'Fiesta' y se niega a ver las imágenes de Montoya

Después, mientras hablaban sobre la guerra entre Laura Cuevas y su marido Carlos Calderón, Emma García se veía obligada a parar el programa para emitir unas imágenes sin saber que eran precisamente las de los mocos de Montoya. "Esto es un directo y me acaban de decir para, y he parado el programa. ¿Qué pasa Eva? ¿Qué ha pasado?", se preguntaba la vasca.

Y cuando se emitían las imágenes, Emma García hacía gestos de no hacerle ninguna gracia la jugarreta que le habían hecho. "¿De verdad hemos parado el programa para ver los mocos?", se podía leer en sus labios. "No puedo de verdad", insistía mientras se tapaba la cara con las tarjetas del programa.

"No hay comentarios. Esto es un regalito de mi querida Eva con la que me llevo tan bien, pues así me quiere mi querida Eva Espejo", reaccionaba Emma tras volver del vídeo. "¿Por favor ya podemos dejar el tema? Porque ya no hay más que hablar ehhh", concluía la presentadora.