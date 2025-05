Se activan todas las alarmas con el estado de Anita Williams en 'Supervivientes 2025' tras caer desplomada

Anita Williams está al límite de sus fuerzas en 'Supervivientes 2025'. Tanto ella como el resto de sus compañeros ya han superado los dos meses en los Cayos Cochinos y a todos ellos les empieza a pasar factura. Varios de los concursantes han tenido que ser atendidos por el equipo médico por diversos percances de salud.

A la falta de comida y a las difíciles condiciones de las playas, en los últimos días se ha sumado la tensión entre los participantes, lo que está complicando aún más si cabe la convivencia. Por si esto fuera poco, las lluvias no les dan tregua. "Aquí es que todos son disgustos", decía Borja el pasado domingo durante su conexión con Sandra Barneda, quien se mostró impactada con la situación que estaban viviendo.

"Es tremendo lo que estáis viviendo en esta edición. Estáis siendo unos salvajes de aguantar la situación climatológica", les reconocía la presentadora, quien añadía: "Al menos podéis sonreír. Yo siempre intento daros ánimos y lo voy a hacer más que nunca. Os voy a arropar porque os veo flojitos. Me emocionáis y os lo digo de corazón. Ha vuelto el temporal y sé que os ha sorprendido, más en Playa Furia, que es la peor playa".

Anita preocupa a sus compañeros al caer desplomada al suelo

Afortunadamente para los habitantes de Playa Furia, gracias a la victoria de Álvaro Muñoz Escassi en la liga de los dioses, él y sus compañeros pudieron disfrutar de una barbacoa. Pero esto parece no haber sido suficiente para Anita Williams, quien, en las últimas horas, ha hecho saltar todas las alarmas sobre su estado de salud tras caer desplomada al suelo. "Quiero agua", se limitaba a decir la catalana, sin fuerzas para ponerse en pie. Inmediatamente, Montoya ha corrido en su auxilio para proporcionarle algo de beber.

Sus compañeros se han mostrado muy preocupados por ella. "He visto negro entero. He empezado a temblar y me he caído al suelo", explicaba Anita, recomponiéndose poco a poco. Montoya le ha ayudado a levantarse y, acto seguido, le ha acompañado a una esterilla para que estuviera más cómoda. "Soy madre de tres hijos, la nunca y las muñecas", comentaba Carmen Alcayde, mientras le mojaba estas zonas para intentar que se recuperara.

"Me he asustado. Me ha temblado todo el cuerpo y no veía", reconocía Anita desde el suelo. Afortunadamente, poco a poco se ha ido recomponiendo y todo ha quedado en un susto, sin llegar a precisar ayuda médica.