Manuel González anuncia su drástica decisión en un comunicado tras lo sucedido con Gabriella en 'Supervivientes' 

Manuel González llegaba este martes al plató de 'Supervivientes 2025' después de haber sido el último expulsado. Y su vuelta no está siendo nada sencilla pues se ha visto envuelta en una posible ruptura con Gabriella, su novia, y una guerra abierta entre ella y su familia, y más concretamente con su hermana Gloria.

Poco antes de ser el expulsado de 'Supervivientes', Manuel González recibió la visita en Honduras de su hermana Gloria y allí ya descubrió los rumores que había en España de las supuestas infidelidades de Gabriella. Después, la propia ex participante de 'La isla de las tentaciones' le visitaba en los Cayos Cochinos y ambos acordaban hablar de su relación tras su vuelta del reality.

Sin embargo, justo antes del regreso a España de Manuel González, el pasado viernes Gloria soltaba la bomba en 'De Viernes' al revelar que Gabriella había enviado un mensaje al móvil de Manuel rompiendo su relación. A partir de ahí se generaba una guerra con amenazas mutuas en los diferentes platós de Mediaset.

Este martes, nada más verse las caras en el plató de 'Tierra de Nadie', Gabriella manifestaba lo que había pasado con la familia de Manuel. "Tu hermana se ha dedicado a ir a todos los platós a contar bulos, conversaciones de tu padre diciendo que no me quiere para su hijo. Te envié un mensaje por el agobio que tenía y tu hermana lo contó en directo", explicaba ella. Justo entonces tanto Gloria como Manuel, el padre de Manuel abandonaban el plató muy indignados y dejando al concursante descolocado.

"Me choca ver a mi padre y a mi hermana tan molestos, no he vivido esta situación en mi vida y, desde el primer día que me separé de ella, le dije que mi confianza la tenía. Hasta que no vea las cosas, yo no voy a tomar una decisión", decía Manuel González nada más aterrizar en España.

El comunicado de Manuel González

Pues bien, este miércoles, Manuel González ha publicado un comunicado en sus redes sociales comunicando la decisión que ha tomado tras la polémica en la que se ha visto envuelto a su regreso de Honduras. "Estoy viviendo uno de los momentos más delicados de mi vida", ha comenzado. "He decidido apartarme de todo el mundo. Ya es hora de mirar por mí mismo", ha empezado diciendo en un story.

"Cuando me encuentre con fuerzas, estará por aquí con vosotros", añadía. Además terminaba este comunicado con tres emoticonos que lo dicen todo: uno que representa a la familia, otro con un corazón roto y otro sobre una pareja.