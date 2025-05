La hermana de Manuel ('Supervivientes') denuncia "amenazas e insultos" de Gabriella: "Tenemos miedo"

Manuel González continúa su camino de vuelta a casa tras ser expulsado de 'Supervivientes 2025' sin saber que la mayor tormenta le espera en España. El enfrentamiento entre su pareja y su hermana ha alcanzado un nuevo nivel después de que Gloria airease el supuesto mensaje de ruptura que Gabriella le mandó al gaditano. Una revelación que no gustó nada a la tentadora, y que culminó en una serie de amenazas que la gaditana no ha tardado en condenar desde 'Tardear'.

Gabriela y Gloria protagonizaron un tenso cara a cara en 'De viernes' durante la semana pasada. Especialmente después de que la hermana del televisivo, que se ha encargado de gestionar el teléfono móvil de Manuel durante su estancia en el concurso, desvelase que su hasta ahora pareja había roto con él a través de un mensaje. "Yo no sé quién se cree esta niñata de 24 años. Me río por no coger la puerta, ir a Cádiz y pegarle un palizón", comenzó sentenciando la de Murcia este lunes en una llamada telefónica con 'Vamos a ver'.

Gabriella se deslengua contra la hermana de Manuel González por lo que hizo en 'De Viernes': "No la demando por Manuel"

"¿En qué momento esa señora coge el móvil de Manuel, se mete en mi puto chat, lee mi privacidad con Manuel y lo explaya? Que yo utilizaba mi chat con Manuel para desahogarme con Manuel, no con ella", denunció la pareja de Manuel González. "Ella es una maleducada que coge el chat de su hermano y no solo lo utiliza para cotillear, sino para difamar, manchar mi imagen y dejarme por los suelos", subrayó la tentadora.

"Lo único que me da a entender con todo esto es que uno, quiere a su hermano una mierda o dos, está haciendo todo esto para limpiar la imagen de su hermano. Si eso es amor de hermana, yo no quiero tener nunca una hermana que me quiera así. No la demando por Manuel", confesó Gabriella en su conexión telefónica con el espacio de Joaquín Prat.

Unas duras palabras de las que la hermana de Manuel González se haría eco horas más tarde, para contestar en directo desde 'Tardear'. "En el programa anterior se han emitido llamadas en las que me amenaza con insultos constantes, como niñata maleducada. Y ya lo más fuerte es que me ha afirmado que va a venir a Cádiz a darme un 'palizón'...", lamentó la gaditana, explicando los hechos ante Frank Blanco y Verónica Dulanto.

Gloria contesta a las amenazas físicas y legales: "Lo he dejado en manos de mis abogados"

"Creo que esto está totalmente fuera de lugar, llegar a esos comentarios y ese nivel. Yo tengo mucha educación, no me ha hecho falta usar mis redes sociales para atacarla, no he entrado en su juego. Ha subido vídeos muy despectivos hacia mi persona", continuó subrayando la hermana del televisivo. "Yo no he mandado vídeos ni enseñado imágenes a nadie. A mí es el programa quién me enseña estas cosas", advirtió entonces.

Fue entonces cuando se pronunció de lleno sobre las amenazas legales que había sufrido por parte de la pareja de Manuel González. "Gracias a Dios estoy muy tranquila porque tengo en mis manos un poder notarial que me permite tener a mi nombre todos los derechos de él, desde negocios hasta tema redes sociales", advirtió la gaditana.

"Ahora mismo en mi casa sentimos miedo a que esta chica me pueda llegar a hacer algo. Lo he dejado en manos de mis abogados porque yo ya creo que esto se pasa", terminó anunciando Gloria, lanzando un mensaje directo a Gabriella sobre la repercusión que tendrán sus palabras en 'Vamos a ver' y en redes.

El cara a cara entre ambas y el reencuentro con Manuel en 'Tierra de nadie' este martes

Cabe recordar que el origen de su conflicto se remonta a cuando la hermana de Manuel González destapó la supuesta infidelidad de la tentadora con un vídeo en redes como prueba. Una acusación que se tradujo en un viaje de ambas a Honduras, el de Gloria para advertir a su hermano sobre lo que estaba sucediendo fuera del concurso y el de Gabriella para aclarar la situación con su pareja.

Ajeno a todo el drama que acapara las tertulias de los distintos espacios de Telecinco, el recién expulsado de 'Supervivientes 2025' se encontrará con el ambiente de tensión sin previo aviso el próximo martes cuando acuda a 'Supervivientes: Tierra de nadie', donde el cara a cara entre la tentadora y la gaditana conformará uno de los platos fuertes de la emisión conducida por Carlos Sobera.