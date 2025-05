Jorge Pérez sorprende al revelar su concursante favorito de 'Supervivientes 2025' y candidato a ganar la edición

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' llevan ya 67 días de convivencia en los Cayos Cochinos haciendo frente a infinidad de pruebas, temporales y a los estragos habituales del concurso. Episodios comentados en plató por los colaboradores, quienes no dudan en dar la cara por sus supervivientes predilectos como ha sido el caso de Jorge Pérez.

El que fuese ganador del reality en el 2020 no ha dudado en sacar la cara por Álvaro Escassi después de una grandiosa noche para el concursante. Cabe recordar que 'Supervivientes' les ha propuesto participar en la conocida como 'Liga de los dioses'. En dicha dinámica, los concursantes debían disputar tres dificilísimas pruebas en las que el jinete se ha impuesto con rotundidad.

Tras ser testigos de la entrega del sevillano en las pruebas, el debate se ha generado en plató entre quienes apoyaban o no al jinete. "Ahora es momento de que se moje", ha señalado Kiko Jiménez, quien ha asegurado: "Debería escoger a la gente que le cae bien para comer, a sus súbditos: a Borja, Álex y esa pandilla. Lo que tendría que hacer, que es lo justo, coger a la gente que le cae mal y ponerlos de camareros y asnillo nos da juegos y se termina mojando".

Una crítica que ha encendido a Jorge Pérez, quien desde el plató, ha pedido su salvación. "No sé si hará eso o no, pero lo que sí me gustaría es pedir que se quede porque hace honor al nombre de este formato que es 'Supervivientes' y es un auténtico superviviente", ha asegurado. "¡Qué populista!", le ha soltado Kiko Jiménez antes de cambiar de tema.

El aplaudido gesto de Álvaro Escassi en 'Supervivientes'

La victoria de Escassi le ha permitido hacerse con una suculenta recompensa. Tal y como ha señalado Laura Madrueño, se trata de la mayor recompensa de la edición: una impresionante barbacoa. Sin embargo, el premio no era para todos los habitantes de los Cayos Cochinos. Por ello, Escassi ha tenido que escoger con qué compañeros les gustaría compartirla y con quienes no.

Cabe recordar que en un primer momento, el superviviente no ha dudado en ofrecer su puesto: "Siempre te pido una cosa y me dices que no y te aseguro que no es por quedar bien. Me voy a poner el delantal y van a comer mis cinco compañeros. Hazme caso esta vez". A pesar de ello, Laura Madrueño le ha comunicado las normas del programa: "me han dicho que no es negociable, tienes que comer porque tú eres el ganador".