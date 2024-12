La encerrona de 'Ni que fuéramos' a Jorge Pérez en directo por su pasado con Alba Carrillo y su reacción

Jorge Pérez no podrá olvidar jamás la fiesta de Navidad que la productora Unicorn Content organizó en el año 2022. Y es que casi le cuesta su matrimonio. Aquella noche, supuestamente, el exguardia civil fue infiel a su mujer, Alicia, con Alba Carrillo, por aquel entonces compañera de trabajo en 'Fiesta'.

Aunque en un primer momento, Jorge Pérez dio la cara y negó categóricamente la versión de la modelo, asegurando que no había habido infidelidad, finalmente la situación le acabó sobrepasando. De esta forma, decidió abandonar la televisión durante una larga temporada para centrarse en su familia.

Programas como 'Sálvame' llegaron incluso a recibir burofaxes por parte del ganador de 'Supervivientes 2020' ante las informaciones que algunos colaboradores aportaban acerca de esta supuesta deslealtad. El exguardia civil fue más allá con Alba Carrillo y Marta López, a las que denunció por, según él, haber atentado contra su intimidad. Y es que ambas contaron detalles de aquella noche en la que, al parecer, Jorge y Alba tuvieron relaciones en casa de Marta, según la versión de la actual colaboradora de 'D Corazón'.

Jorge Pérez hace frente a las preguntas de Samantha Ballantines en 'Ni que fuéramos'

Pese a haber pasado años de lo sucedido, muchos no se olvidan de esta polémica. Y eso que Jorge Pérez ha hecho todo lo posible por olvidarlo. Por tal motivo, no es de extrañar su reacción ante la encerrona que le han hecho en la tarde de este miércoles, 4 de diciembre, en 'Ni que fuéramos'. La reportera Samantha Ballentines se ha desplazado hasta el parque Warner para entrevistar a los famosos que allí se han dado cita para presenciar el tradicional encendido navideño.

Entre los asistentes se encontraba el ganador de 'Supervivientes 2020'. Ni corta ni perezosa, la reportera le ha preguntado por la fiesta de Unicorn de este año. Él ha respondido que no ha acudido. Pero lejos de quedarse ahí, la drag queen ha querido saber: "¿Te han contado algún chisme que haya pasado esa noche?". "No y tampoco me interesa mucho", le ha espetado el colaborador de Telecinco, cortándola de raíz, intuyendo por donde podían ir el resto de preguntas.

El motivo por el cual Jorge demandó a Alba Carrillo y Marta López

En ese momento, Kiko Hernández animaba por el pinganillo a su compañera a preguntarle por la demanda que, en su día, interpuso a Alba Carrillo y Marta López. Tras formularle la pregunta, Jorge Pérez aseguró que "las demandas van siguiendo el curso que tienen que seguir". No obstante, ha explicado el motivo por el cual interpuso la demanda: "Yo he estado 15 años trabajando como guardia civil y, cuando hay una injusticia, tiene que haber una persona competente encargada de solventar eso".

Por otro lado, también ha dejado claro que no le interesa saber nada de sus examigas, aunque les desea lo mejor. Sin embargo, el colaborador de 'Ni que fuéramos' ha insistido y le ha preguntado si demandó a Alba y Marta por derecho al honor o porque “eran unas mentirosas”. "En eso no voy a entrar. Eso ya se encargará de solventarlo quien lo tiene que solventar", ha sentenciado el exguardia civil con la educación que le caracteriza. Acto seguido, ha huído de las preguntas de Samantha Ballentines. María Patiño ha querido agradecer a Jorge Pérez que haya aceptado hablar con ellos.