Alba Carrillo pone de vuelta y media a Bárbara Rey y la sentencia con una sola frase en TVE

Este domingo, 1 de diciembre, Bárbara Rey ha sido una de las protagonistas de 'D Corazón'. El programa de crónica social de TVE conducido por Jordi González y Anne Igartiburu ha abordado las últimas noticias relacionadas con la exvedette, quien ha recibido las criticas de Alba Carrillo por su actitud "chulesca" con la prensa.

Uno de los últimos titulares que Bárbara Rey ha protagonizado es el de la revista 'Lecturas', según la cual se había operado la cara. Aunque en un primer momento ella negaba la noticia, finalmente acabó reconociendo que se había hecho "un retoquillo" junto a la barbilla. Fue durante un acto al que acudió recientemente, donde dio algunos detalles de la intervención, al tiempo que pedía a los reporteros que no le acercaran los micrófonos a la zona retocada.

Alba Carrillo, muy crítica con Bárbara Rey

Tras escuchar estas declaraciones, los colaboradores de 'D Corazón' se han mostrado muy críticos con la reacción de la madre de Sofía Cristo. "La veo muy subida", comentó Alba Carrillo. "Ella me cae bien, pero tiene actitud chulesca. Si no estás recuperada, no vayas a un photocall. ¡Es que lo queremos todo!", criticó la exmodelo, que se caracteriza por no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa.

Otro de los colaboradores del magacín de TVE es Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas'. Según el periodista, Bárbara Rey había cobrado por participar en este acto privado, motivo por el que quizá ninguno de los reporteros le preguntó por los escándalos en los que se ha visto envuelta en los últimos meses.

"Había 20 micrófonos y nadie le preguntó por cuestiones de Estado como el presunto chantaje al rey Juan Carlos. Ella ha utilizado esto (la operación) para desviar la atención de lo verdaderamente importante. Esto sí es una cortina de humo, y no lo de Broncano, como diría otro señor", sentenció el director de la citada revista.