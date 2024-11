Isabel Rábago da un vuelco radical a lo de Ángel Cristo y Bárbara Rey ante lo que revela en exclusiva

Isabel Rábago ha dado el titular del día en 'Vamos a ver' respecto a la batalla judicial de Bárbara Rey contra Ángel Cristo. En el programa se ha informado de que ya ha sido admitida a trámite la primera demanda de la vedette contra su hijo por derecho al honor y a la intimidad, y que ahora reclamará también por vía judicial el poder ejercer de abuela.

Sobre todo ello ha arrojado luz la colaboradora de Telecinco, también abogada, que ha aclarado que Rey aún no ha interpuesto una demanda para poder actuar como abuela, pero que, efectivamente, es una opción que ella lleva barajando desde hace prácticamente un año.

Respecto a las acciones legales por derecho al honor, Isabel Rábago ha destacado que "la demanda sigue su curso" y que "se está preparando el anexo que se va a adjuntar a la primera demanda". Sin embargo, ha dado un vuelco total a todo este litigio cuando ha desvelado en exclusiva que Bárbara Rey rechaza denunciar a su hijo por lo penal como inicialmente se preveía.

"¿Os acordáis que yo os dije que estaba empecinada en que quería querellarse contra su hijo? Pues a día de hoy ya no, me confirmó ayer que desiste, que no va a interpelar ningún tipo de acción penal contra su hijo, ni de revelación de secretos ni de nada", ha anunciado la tertuliana en 'Vamos a ver'. "Este es el titular de toda la sección de hoy. Llevamos meses hablando del rejonazo en forma de demanda que Bárbara Rey le va a meter a su hijo por todos los audios, las entrevistas, etcétera", ha reaccionado sorprendido Joaquín Prat.

Isabel Rábago: "Ella no quiere ser la responsable de que su hijo entre en prisión"

"La demanda civil contra su hijo está interpuesta, que es la que conocemos todos. Y ahora se está preparando el anexo. Lo que se ha admitido a trámite corresponde a los dos primeros programas de Ángel Cristo. Todo lo que ha pasado a lo largo de este año va a ir en una demanda civil. Yo siempre os dije que ella estaba muy cabreada y que iba a querellarse contra él por lo penal por revelación de secretos. Ella consultó a varios despachos de abogados penalistas y todos le daban la misma opinión, que era una revelación de secretos de libro. Y en ella quedaba la última decisión, pues esto no implicaba una indemnización, sino una pena de cárcel. ¿Qué es lo que me dice Bárbara? Que lo ha estado pensando, que su hijo tiene antecedentes por alzamiento de bienes y que quiere evitar ese paso", ha explicado detalladamente Isabel Rábago.

"Es una madre que decide no empeorar más las cosas a su hijo. Yo siempre me cuestionaba por qué Bárbara no daba ese paso de ir por lo penal, porque para mi es fundamental que, para reforzar la demanda civil, interpusiera una querella por revelación de secretos y ella jamás daba ese paso. Y el porqué es porque ella no quiere ser la responsable de que su hijo entre en prisión", ha rematado la periodista. De modo que las consecuencias judiciales para Ángel Cristo se ceñirían a una indemnización económica en caso de ser condenado.