Telecinco anuncia la ruptura de Manuel González y Gabriella tras su expulsión de 'Supervivientes 2025'

El pasado martes, durante la gala de 'Supervivientes 2025: Tierra de Nadie', se produjo el esperado reencuentro entre Manuel González y su novia, Gabriella Hahlingag. La joven viajó hasta Honduras para dar una sorpresa a su chico y todo parecía indicar que la relación iba como la seda. De hecho, ambos acabaron tirados en la arena mientras daban rienda suelta a su pasión.

Sin embargo, la cosa se complicó cuando hizo acto de presencia Gloria, la hermana de Manuel, quien ya le había advertido que Gabriella le habría sido infiel mientras él estaba en Honduras. Pese a esto, el andaluz dejó claro a Gloria que él "confía en Gabriella" hasta que se demuestre que tiene motivos para desconfiar.

"No voy a desconfiar de ella por un baile de TikTok, yo a Gabriella la miro a los ojos y sé que no me está mintiendo", aseguró el joven. Ahora, unos días después de aquel momento y tras la expulsión de Manuel en la pasada gala de 'Supervivientes 2025', Gloria se ha sentado en el plató de '¡De viernes!', donde ha soltado una información totalmente inesperada.

El sorprendente mensaje de ruptura de Gabriella a Manuel

"Yo tengo el móvil de mi hermano y ha llegado un mensaje. Creo que no me toca decirlo a mí, creo que Manuel cuando venga verá el mensaje, pero yo me he quedado fría al verlo. Cada vez son más informaciones las que me llegan, pero este es un mensaje de ruptura, es un mensaje de Gabriella, y eso que ella sabe que el móvil lo tengo yo", ha explicado Gloria.

Para Terelu Campos, la intención de Gabriella enviando ese mensaje sabiendo que el teléfono lo tiene ella está clara: "Lo que quiere es que te sientas mal. Hacerte a ti responsable de la ruptura por lo que pasó en vuestro reencuentro en Honduras". ¿Qué tendrá que decir Manuel al respecto?