Manuel González se somete al puente de las emociones en 'SV' y su dura confesión personal conmociona

Manuel González ha sido el último concursante de 'Supervivientes 2025' que se ha abierto en canal gracias a su participación en la dinámica del puente de las emociones. En su paso por esta prueba, el concursante se ha mostrado especialmente tocado al abordar el bache emocional que separó a sus progenitores. Un momento que marcó especialmente al gaditano a tenor de lo asegurado.

Desde el primer momento, el joven ha defendido sus raíces humildes: "Mi familia es una familia muy humilde, de barrio de Cádiz. Me han dado siempre lo que han podido. Mi padre se ha entregado en cuerpo y alma siempre y mi madre igual. Siempre hemos sido una familia muy unida". No obstante, no siempre fue así. "Hubo un momento que mi familia se rompió y yo lo pasé muy mal", ha reconocido el joven.

Tal y como ha desvelado, ese momento coincidió con su regreso tras grabar su primera intervención en 'La isla de las tentaciones'. "Me encontré con que habían discutido y mi padre se había ido de casa. Mi padre le daba igual todo, pero gracias a Dios después de hablar con él, lo metí en una rutina de gimnasio, me levantaba temprano... le acompañaba a todos lados, me iba a andar con él, hablaba con mi madre, con todo el mundo. Hasta que conseguía que se dieran la oportunidad para ser felices. A día de hoy gracias a Dios están juntos y mi familia es mi casa, son mis pilares y es lo que más quiero en el mundo... La mayor victoria en la vida, mi mayor éxito, ver a mi familia unida", ha recordado.

En la misma línea, Manuel González ha enfatizado: "Me sentía en medio de la relación. Mi padre se fue de casa y tuve que hacer un esfuerzo a ayudarle a pagar el alquiler. Hablé con mi madre un millón de veces para que le diera una oportunidad porque sé que se aman de verdad y se quieren con locura, pero fueron momentos muy complicados y lo pasé muy mal. A día de hoy están juntos y para mí es un gozo ver a mi padre y a mi madre juntos a día de hoy".

La autocrítica de Manuel González sobre su pasado en el amor

Además de dar a conocer aspectos desconocidos de su infancia y sus lazos familiares, el joven ha compartido su situación sentimental. Tras los vaivenes amorosos que han marcado su trayectoria en la pequeña pantalla, parece que el gaditano ha asentado la cabeza: "He tenido mis relaciones y quizá no he sabido cuidar o querer bien. He tenido mis relaciones y he tenido cinco en mi vida. A día de hoy estoy con Gabriella y espero que no me olvide".

Así pues, sobre su actual relación, el superviviente ha asegurado: "La echo mucho de menos y es lo más cercano a que me haya tocado el corazón. He querido mucho a las niñas con las que he estado antes, quizá no las he querido bien o no las he sabido querer bien. Con esta chavala en el poco tiempo que lleva es la que me ha tocado la patata. Estoy ilusionado y tengo unas ganas de verla de locos. Tengo la ilusión de poder enamorarme y estoy súper pillado de esta chavala. No me ha pasado en la vida".

A lo largo de la dinámica, Manuel González ha podido hacer autocrítica de su pasado en el amor. "He protegido mucho mis relaciones, pero ha habido momentos en los que he metido la pata y no he mirado por las otras personas y me he puesto a mí delante. Creo que son errores que voy a aprender para esta vez, anteponer a la otra persona siempre a mí. El amor, esta palabra es tan bonita que haya que cuidarla".

En la misma línea, el concursante ha añadido: "He hecho mucho daño y desde aquí pido perdón a todas las chavalas con las que he estado porque nunca he querido hacerles daño a ninguna". "Te lo juro de verdad, nunca he querido hacerles daño y dejarlas mal y espero aprender de esta, cuidar mi relación y que vaya bien porque estoy muy contento con esta chavala", ha compartido frente a Laura Madrueño.