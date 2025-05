Sarah Santaolalla, colaboradora de 'En boca de todos' denuncia en Mediaset el acoso que sufre a diario: "Tengo miedo"

Sarah Santaolalla lleva, en los últimos meses, sufriendo insultos e incluso amenazas de muerte a través de las redes sociales. Cansada de la situación a la que se tiene que enfrentar a diario, la colaboradora de 'En boca de todos' ha decidido denunciar este lunes 5 de mayo desde el programa de Cuatro a sus acosadores.

Para poner en contexto, días antes, Sarah Santaolalla expuso en sus redes sociales los perfiles y mensajes de sus acosadores. De esta forma, hizo pública su identidad, así como el contenido de los mensajes que recibía, donde se podía ver como la amenazaban de muerte. Desde el matinal presentado por Nacho Abad han contactado con un abogado, Carlos del Arco, para conocer qué consecuencias legales podría acarrear tanto a los acosadores como a la colaboradora por exponerlos.

"Me solidarizo con Sarah", ha empezado diciendo el letrado, antes de explicar que se trata de un "delito de acoso del art. 172 de Código Penal, puede tener una pena de acoso de hasta dos años de prisión". Sin embargo, para la tertuliana también podría tener graves consecuencias: "Tiene que tener cuidado porque cuando publicamos estos acosos pueden ser perfiles falsos… se ven hasta la cara de los acosadores y quién me dice que no son perfiles falsos. Puede estar calumniando o acusando a un tercero que puede ser un perfil falso, y hay que tener mucho cuidado".

La colaboradora asegura haberlo denunciado ante la Policía

Tras esta explicación del abogado, Sarah Santaolalla ha dejado claro que "no tiene miedo" a las represalias. "En primer lugar, el que comete el delito es él. Yo estoy publicando un mensaje que algunas veces es privado y otras son comentarios públicos… Tengo todo el derecho del mundo a hacerlo público y si alguno de estos acosadores se presenta en una comisaría, ojalá y así sale de un móvil y nos vemos la cara…", ha asegurado.

Ella tiene muy claro que ha hecho lo correcto. Además, ha explicado también que ha puesto decenas de denuncias oficiales en distintas comisarías: "He puesto ya varias denuncias en diferentes comisarías, no en todas, pero sí en muchas. No puedo estar pasándome por ahí la tarde. Muchas de ellas están en camino de ser juzgadas, otras son más difíciles por los perfiles falsos, por lo que la tarea de rastrear se complica y muchas veces esto se queda en nada".

Sarah Santaolla reconoce su temor: "Si el día de mañana me pasa algo..."

El único objetivo de Sarah Santaolalla con estas denuncias es que "que no salga barato acosar a una mujer. Que le digan que la van a violar, que la van a tirar a una cuneta, que es una hija de puta, que está ahí por ser una prostituta, así como un largo etc". Y también para que "sepan en su trabajo y en su familia que tienen un acosador. Ayer se me ocurrió poner a uno que había sido candidato a Míster Valencia y a este tipo se le han quitado del medio… Esta gente tiene que estar fuera de su puesto de trabajo", sentencia la colaboradora.

Ante el consejo de sus compañeros de que restara importancia a estas amenazas, ella ha mostrado públicamente su temor: "Tienes miedo. Me han llegado amenazas de muerte y me ha llegado una foto mía caminando por detrás… Si el día de mañana me paso algo, que se sepa que eso está pasando. Me amenazan de muerte todos los días y yo tengo miedo", concluye.