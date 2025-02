Macarena Olona lanza esta grave insinuación sobre el origen del puesto de Sarah Santaolalla en Mediaset

Sarah Santaolalla y Macarena Olona han mantenido un desagradable encontronazo en directo en 'En boca de todos', que ha desbordado a Nacho Abad, con descalificaciones personales de por medio. La expolítica de Vox ha atacado a la periodista con asuntos que conciernen a su vida privado, verbalizando graves insinuaciones sobre el origen de su puesto en el programa de Mediaset.

"Las únicas noticias que hay de ella están relacionadas con cuestiones afectivas. (...) Pensaba que era periodista, porque normalmente se sientan en los platós de televisión quienes lo son, pero ella se dedica a sentar cátedra sobre derecho, sobre política...", ha llegado a pronunciar Olona, cuestionando la meritocracia de Santaolalla para estar sentada en un plató de Mediaset.

Nacho Abad le ha frenado por sobrepasar una línea roja que no iba a consentir, pero Macarena ha continuado incapacitándola tras una de sus intervenciones sobre el juez que instruye la causa de Álvaro García Ortiz, el Fiscal General. "El problema es que el juez que está investigando unas presuntas filtraciones está filtrando información del Fiscal General del Estado aparte del proceso", ha afirmado la periodista. "Vamos a ponerle un presunto", le ha corregido el presentador de 'En boca de todos'.

Este traspiés le ha valido a Olona para cargar las tintas contra Sarah, infravalorando su profesionalidad: "Que se pueda estar acusando en esta mesa a un magistrado del Supremo, que recordemos que es la máxima categoría que pueden alcanzar nuestros jueces, de que pueda estar cometiendo un delito de filtración de información reservada... Y además con esa ligereza, sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de preparación, sin formación y sin ningún tipo de rigor", ha condenado.

"Que tengamos en los medios de comunicación a concubinas mediáticas y mamporreros de determinados partidos políticos explica en gran parte el daño que está sufriendo nuestra democracia", ha proseguido Macarena, atreviéndose a insinuar el por qué de su presencia en los programas con términos intolerables como "concubina". "Los espectadores que nos están viendo escuchan a una persona, que no tiene acreditada la más mínima formación, acusar a todo un magistrado del Supremo de estar cometiendo un delito", ha añadido arremetiendo.

"¿De quién estás hablando, ultraderechista? ¿De quién estás hablando? Porque como hablas con tanta ligereza, a mi lo que me sorprende es que esta ultraderechista, por calificarla de algún tipo, tenga altavoz y tenga algún tipo de micrófono", ha estallado Sarah Santaolalla. "Yo no sé esta señora de donde ha salido, bueno sí, de un partido abiertamente franquista", le ha arreado a renglón seguido, asegurando que se dedica a ir pidiendo trabajo en los despachos.

Además, Sarah ha elevado el tono y ha lanzado una advertencia a Olona: "Última vez que te aviso, ultraderechista, de que dejes de definir mis argumentarios porque, entonces, la respuesta será otra. Y repito, no sé qué haces teniendo algún tipo de altavoz siendo quién eres y siendo lo que has representado". "El altavoz se lo doy yo", ha rebatido Nacho Abad, sacando la cara entonces por Macarena Olona. "Pues qué pena, porque esta persona no debería estar ni en el país", ha rematado Santaolalla.

Concubinas mediáticas y mamporreros. Alguien tenía que decirlo. pic.twitter.com/DxwyhFd4Q2 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 11, 2025

Posteriormente, se ha vuelto a repetir el enganchón. Macarena Olona le ha recordado que es noticia por sus relaciones afectivas: "Me sorprendió en esa búsqueda de fuentes abiertas que, a priori, las únicas informaciones que encontraba sobre ella estaban relacionadas con cuestiones afectivas, sobre una supuesta relación con Risto Mejide...", se ha lanzado a decir la expolítica, poniendo así en la palestra incluso a un rostro de Mediaset. "En lo personal, no, Macarena, no, en lo personal no. Yo no voy a hablar de tus parejas y no lo voy a tolerar", le ha confrontado Nacho Abad.

Por su lado, Sarah Santaolalla, harta de esos lamentables ataques, ha amagado con abandonar el programa. "Me levanto y me voy eh. Este es el problema de traer basura fascista", ha explotado, denunciando otra vez que 'En boca de todos' haya fichado a Macarena Olona como colaboradora.