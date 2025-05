Nacho Abad dice 'hasta aquí' por lo ocurrido con Antonio Naranjo en directo: "Estoy hasta el moño"

Mucho se está hablando sobre el genocidio en Gaza tras lo sucedido con Israel en Eurovisión. Pero este miércoles se ha convertido en el tema principal tras la votación en el Congreso del embargo y de que Bruselas haya anunciado medidas contra Israel. Un asunto que generaba un tenso enfrentamiento entre Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla y que llevaba a Nacho Abad a tener que tratar de apaciguar las aguas.

Tras hacerse eco de las declaraciones de Gabriel Rufián, Nacho Abad le preguntaba a Antonio Naranjo si el portavoz de ERC tenía razón en lo que dijo en el Congreso. "Pero vamos a ver si el problema no está con los derechos humanos, el problema es el tono y las mentiras con las que se invocan. Si el mensaje fuera decirle a Israel y Netanyahu que tiene que acabar con un estado terrorista, con una organización que asesina y que hace con los israelíes lo mismo que ha hecho con nosotros de manera que no arrastre a una población civil secuestrada y utilizada de escudo humano por la propia Hamás me parecería perfecto. Renunciando a lo que sea, incluso a ganar, para no martirizar a una sociedad civil que está sufriendo", argumentaba el colaborador.

"Que pena Naranjo", se escuchaba decir a Sarah Santaolalla. "De pena nada", le soltaba Antonio Naranjo. "El problema es que aquí se está escondiendo la segunda parte de la ecuación que es que tenemos a un régimen terrorista, yihadista y fundamentalista impulsado por Irán que quiere hacer con el mundo lo mismo que están haciendo con Gaza porque la población sufre desde luego que por Israel, pero en primer lugar por el martirio de Hamás", insistía Antonio Naranjo. "No me lo puedo creer", reaccionaba Sarah mientras Nacho Abad les pedía al resto de colaboradores que esperaran a que acabara él para hablar.

"Y luego con respecto a los derechos humanos, estoy hasta el moño de lecciones de los mismos porque los derechos humanos se tienen siempre no solo a ratos, se tienen cuando en Venezuela hay millones de reprimidos, un fraude electoral, se tiene cuando asesinan cristianos en Nigeria o Siria, se tienen en Cuba", sentenciaba Antonio Naranjo. "Pero aplícate el cuento, que no has sido capaz de condenar lo que pasa en Gaza", le replicaba Sarah.

Nacho Abad silencia a Nacho Abad y Sarah Santaolalla

Pero la tensión entre ambos colaboradores iba en aumento llevando a Nacho Abad a tratar de que se respetaran los turnos. "Lo que no voy a suscribir jamás es la gilipollez de que llaméis a eso genocidio. ¿Cómo llamáis a Israel genocida? Hay que tenerlos cuadrados", soltaba Naranjo provocando jaleo en el plató. "Espera Marta, ahora te doy el turno, pero es el turno de Sarah", le advertía el presentador a Marta Jaenes.

"No me puedo creer que no te apliques el cuento para lo que está pasando en Gaza, estamos al borde de que 14.000 bebés vayan a morir porque no se deja entrar ayuda humanitaria", le espetaba Sarah Santaolalla. "No es verdad eso", le corregía Naranjo. "Sí, lo dice la ONU", le recordaba su compañera a lo que él le decía que era Hamás. "Oye, yo no he interrumpido", se quejaba Sarah. "Pero es que no es verdad", incidía Naranjo antes de que Nacho Abad le callara para que dejara acabar a su compañera.

"Ya ha quedado claro uno dice que la ONU y el otro Hamás, avanza", soltaba el presentador. "Por favor no nos quedemos anclados, avanza en los argumentos", añadía Abad al ver que seguían enzarzados en el mismo debate. "Más de 15.000 palestinos han sido asesinados por el gobierno criminal de Netanyahu porque es quien está mandando bombas, esto va de que están atacando a población civil y están bombardeando hospitales y colegios. ¿Cómo no te va a dar pena que estén asesinando a niños y mujeres? Ya está bien del cinismo del PP y la derecha que ni con estas la condenan", sentenciaba Sarah Santaolalla.

A ello, Antonio Naranjo contestaba con burla. "Como tenéis la vergüenza añadir al discurso que quien está utilizando a la población civil es Hamás. El problema de las denuncias es cuando se cambian los hechos para adoptarlos a un objetivo ideológico. Tú a mí no me das lecciones de derechos humanos, me da la misma pena que tú", le espetaba el colaborador. "Que no es una guerra, es un genocidio", le recordaba ella mientras Nacho Abad les pedía que no se pisaran.