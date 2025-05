Sarah Santaolalla denuncia en directo lo ocurrido en el programa de Nacho Abad en Mediaset: "Qué peligroso"

'En boca de todos' con Nacho Abad se ha convertido en un altavoz permanente para el terraplanista Javier Poves. Y todo con una deferencia sorprendente a pesar del tipo de mensajes que lanza en cada una de sus intervenciones; hasta el punto de que el presentador le ha bautizado como "terraplanista de referencia" entre risas.

La invitación a entrar en directo se ha producido para que contestara a Sara García Alonso, la primera mujer española candidata a astronauta, que en una reciente entrevista ha defendido la ciencia, como no puede ser de otro modo, y ha desmontado la teoría del terraplanismo.

Nacho Abad y el equipo han querido generar debate de donde no lo hay, pues la Tierra es esférica y no se debería admitir siquiera una confrontación sobre ello, pero todo vale por polemizar y por la audiencia. Y eso es lo que han debido pensar en el programa.

Javier Poves ha dado una réplica a Sara García que no vamos a reproducir en este portal por nuestro compromiso de no dar voz ni amplificar esos discursos negacionistas a los que se da eco, como vemos muy a menudo, en el programa de Mediaset.

Y tras escuchar sus barbaridades, los colaboradores, a excepción de Sarah Santaolalla, han tratado de blanquearle con elogios a su persona. "A mí es que me cae muy bien Javi con independencia de las cosas que dice", ha soltado Antonio Naranjo, que, pese a su negacionismo, ha aplaudido "la gracia que tiene y la cara que le echa" al tiempo que ha tachado el asunto como algo "inocente".

"Soy incapaz de atacar a Javi Poves porque estoy convencida de que se lo cree de verdad", han sido las palabras de Sonia Ferrer, siguiendo la misma estela del blanqueamiento. Y al escuchar a sus compañeros, Sarah Santaolalla, la única tertuliana con lucidez de Nacho Abad, se ha plantado: "No hay que debatir sobre cosas que ya están establecidas, estudiadas y documentadas. A estos debates de estos tipos no hay que darles voz".

"Es muy peligroso, no sé cuántos niños se acercarán a este individuo, porque a los niños se les engaña con facilidad y ese es el problema, que los niños le creerán mucho, pero cuando vayan cumpliendo años se darán cuenta de la absurdez que dice este individuo", ha proseguido la joven. Y es que Javier Poves es entrenador de fútbol y contiende con muchos niños.

"Yo a Javi no tengo el gusto de conocerle, pero a mí me cae bien, me parece muy fresco y un tío muy natural", ha opinado Jaime González, otro de los colaboradores de 'En boca de todos'. "Es tan peligro que blanqueéis a esta gente. ¿Pero cómo vais a blanquear a alguien que va contra la ciencia? No podéis", ha clamado al escucharle una Sarah Santaolalla atónita.

"Madre mía, qué peligroso esto en uno de los programas más vistos de la televisión. Qué peligroso eh, qué peligroso", ha sentenciado la tertuliana mientras Nacho Abad trataba de callarle.