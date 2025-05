Sandra Barneda descoloca a Emma García con un inesperado corte al dar la última hora de 'Supervivientes'

Como cada domingo, Emma García salió al pasillo de Mediaset para hablar con Sandra Barneda para que la presentadora le avanzara los contenidos estrella de 'Supervivientes 2025' en la nueva entrega de 'Conexión Honduras'.

Antes de marcharse a hablar con ella, Emma García les preguntaba a sus compañeros qué pregunta le harían a Sandra Barneda y fue Omar Suárez el que cuestionaba que a quién va a echar más de menos la presentadora en la isla entre los tres nominados (Anita, Montoya o Carmen Alcayde).

"A esa pregunta no te voy a responder", le soltaba Sandra Barneda de primeras. "¿Ah no?", reaccionaba Emma García. "A quién voy a echar de menos no, no", insistía Sandra. "Era la pregunta fíjate", incidía Emma mientras la presentadora de 'Conexión Honduras' se limitaba a decir que las nominaciones dieron un vuelco de tuerca con la ruleta de Poseidón. "Menuda nominación la de Pelayo el jueves, vamos a conocer los porcentajes ciegos", avanzaba Barneda.

Tras ello, Sandra Barneda adelantaba los contenidos de la nueva entrega de 'Conexión Honduras'. "Vamos a tener un puente de la concordia entre Carmen y Pelayo", advertía la presentadora. "Ya hizo Pelayo como amagos el jueves de acercamiento, a ver si podía ser con Carmen, y lo vamos a tener hoy", apostillaba.

"Y también vamos a tener a Escassi con un duro reto, la Noria Infernal. Si aguanta diez minutos hay premio", proseguía contando Sandra Barneda. "Me están preguntando que con qué bañador va a ir Escassi, yo te transmito las preguntas que me hacen porque a mí me da igual", le decía Emma García a su compañera. Y a Barneda le cambiaba la cara al escucharla. "Bueno el bañador del jueves para noria infernal no lo creo", se limitaba a decir Sandra con gesto serio.

"Yo creo que lo que menos vamos a fijarnos es en el bañador de Escassi en la noria infernal", sentenciaba Sandra Barneda a modo de corte. "Bueno nos da tiempo a todo", trataba de justificar la presentadora de 'Fiesta'. "Tiene que aguantar diez minutos y a mí me parece de las pruebas más difíciles", repetía Sandra. "¿Oye e irá Sheila?", repreguntaba Emma. "Claro, tendrá premio, pero tiene que aguantar diez minutos. ¿Tú crees que aguantará?", terminaba de decir la catalana.

Antes de despedirse de su compañera, Emma volvía a la pregunta sobre los nominados y le cuestionaba quién iba a salir entre Anita, Montoya y Carmen. "No lo sé, te puedo decir que puede pasar cualquier cosa. Y además te digo que tenemos una buena noticia, bueno una noticia para Terelu", concluía.