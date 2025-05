¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, martes 27 de mayo?

Tras arrancar la semana con la visita de Miguel Ríos, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano dejó a un lado las dobles entrevistas este lunes y apostó por recibir al intérprete, que se reencontró con el humorista para presentar 'En la rampa de salida', el primer single de su nuevo álbum de estudio.

La visita del cantante al espacio de La 1 se tradujo en un 12.6% de share y 1.557.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' firmó un 14.9% de cuota de pantalla y 1.850.000 espectadores gracias a la visita de Emilia. Por otro lado, 'Supervivientes: Última Hora' consiguió un 8.7% de share y 1.085.000 seguidores.

Maxi Iglesias y Juana Acosta, los invitados de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

Pero quién visita hoy martes, 27 de mayo 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' regresará a Hollywood de la mano de Luke Evans, que visitará el espacio de Antena 3 para presentar su autobiografía 'El chico de los valles de Gales. Mi viaje inesperado'. Por su parte,David Broncano recibirá a Maxi Iglesias y Juana Acosta.

Qué felices éramos cuando venía de colaborador Maxi Iglesias. No sabíamos lo que teníamos. #LaRevuelta @juana_acosta @Maxi_Iglesias pic.twitter.com/kDBrhm4cYg — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 27, 2025

El dúo de actores aterrizará en el sofá de 'La Revuelta' para presentar 'Matices', la nueva serie de SkyShowtime que protagonizan justo a Elsa Pataky. Se trata de un thriller psicológico que llegará a la plataforma el próximo 5 de junio y que cuentan con un plantel de estrellas que también incluye a Luis Tosar y Hovik Keuchkerian.

Rag'n'Bone Man, la segunda sorpresa de la noche

Rory Charles Graham, más conocido como Rag'n'Bone Man visitará por primera vez este martes a David Broncano para cerrar la noche con una actuación en directo acompañado de piano. El cantante y compositor británico saltó a la fama con su hit 'Human' en 2016, que alcanzó el número 1 en más de 15 países.

Desde entonces, el intérprete ha cosechado todo tipo de éxitos, empezando por su álbum homónimo lanzando en 2017 que recibió cuatro certificaciones de platino, convirtiéndose en el álbum debut masculino de venta más rápida de la década en Reino Unido. Entre su discografía también destacan temas como 'The right way' o 'I hope you left love at the end'.